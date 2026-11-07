Para quienes buscan una oportunidad laboral en el extranjero de forma legal y con respaldo gubernamental, una nueva vacante publicada a través del Servicio Nacional del Empleo (SNE) es su oportunidad.

Una empresa canadiense abrió un proceso de contratación dirigido a mexicanos interesados en trabajar en el área de procesamiento de pescados y mariscos, con un salario mensual de 35,200 pesos mexicanos y diversas prestaciones.

La oferta forma parte de los programas de movilidad laboral internacional promovidos por el Gobierno de México mediante el SNE, organismo adscrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el cual difunde vacantes formales y brinda acompañamiento a los trabajadores que resultan seleccionados.

¿En qué consiste el trabajo?

La empresa canadiense busca personal femenino para incorporarse al área de procesamiento de pescados y mariscos, participando en distintas etapas de la cadena productiva, desde la recepción de los productos hasta su preparación y empaque para distribución.

Entre las principales actividades que deberán realizar las trabajadoras se encuentran:

Clasificación y selección de pescados y mariscos según especie, calidad, peso y destino.

Recepción de los productos marinos en la planta.

Limpieza de áreas de trabajo, materiales y equipos.

Preparación de productos para envasado o congelación.

Transporte de insumos y materiales de embalaje.

Operación de estanques para especies marinas vivas.

Colocación de productos en líneas de producción y canastas de clasificación.

Manipulación de materiales necesarios para el procesamiento de alimentos del mar.

También será necesario utilizar carretillas o montacargas para trasladar mercancías dentro de las instalaciones de la planta procesadora.

Requisitos para trabajar en Canadá

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección deben cumplir con los siguientes requisitos:

Escolaridad.

Primaria concluida.

Experiencia.

Entre seis meses y un año en procesamiento de pescados y mariscos.

Idioma: No se requiere inglés ni francés.

Actividades a realizar en el trabajo en Canadá

Preparación de hielo para el desembarque de productos marinos.

Clasificación y selección de pescados y mariscos.

Acondicionamiento para procesos de congelación o envasado.

Pesaje de productos antes de su empaque.

Manejo de estanques para especies vivas, incluyendo actividades de rotación, monitoreo y preparación para envío.

Competencias deseadas

La empresa busca candidatos con habilidades como:

Trabajo en equipo.

Compromiso.

Orientación a resultados.

Adaptación al cambio.

Calidad en el trabajo.

Autonomía.

Tolerancia a la presión.

Motivación.

Mejora continua.

Salario y condiciones laborales

Uno de los principales atractivos de la vacante es el salario ofrecido, que asciende a aproximadamente 35,200 pesos mensuales.

Además, la compañía proporciona diversas prestaciones laborales, entre ellas:

Seguro de vida.

Seguridad social pública.

Seguro dental.

Transporte.

Contrato por tiempo determinado.

La jornada laboral será de tiempo completo y se desarrollará principalmente entre las 06:00 y las 16:00 horas.

¿Cómo será el proceso de reclutamiento?

El proceso de selección contempla una revisión documental para verificar que las candidatas cumplan con los requisitos establecidos por la empresa canadiense.

De acuerdo con la convocatoria, el proceso de reclutamiento comenzará el 6 de noviembre de 2026 y tendrá una duración aproximada de tres semanas.

Durante este periodo se evaluará la documentación presentada y se determinará qué personas continúan en las siguientes etapas del procedimiento.

Una oportunidad para trabajar legalmente en Canadá

Las vacantes internacionales promovidas por el Servicio Nacional del Empleo representan una opción para quienes desean desarrollar experiencia laboral fuera de México mediante mecanismos formales y regulados.

Además del acceso a ofertas verificadas, los trabajadores seleccionados reciben orientación para realizar los trámites correspondientes y gestionar la documentación necesaria para laborar en Canadá de manera legal.

Para las personas con experiencia en procesamiento de pescados y mariscos, esta convocatoria puede convertirse en una puerta de entrada al mercado laboral canadiense, con un salario competitivo y prestaciones que buscan garantizar condiciones adecuadas durante su estancia en el país norteamericano.