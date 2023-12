Una empresa dedicada al cultivo de alimentos está en busca de 20 trabajadores agrícolas para laborar en Canadá legalmente.

La compañía Pengpai Agriculture tiene vacantes de tiempo completo, por lo que hay que trabajar 40 horas a la semana en el poblado de Olds, en Alberta.

Además del salario de 18 dólares canadienses por hora, el empleador cuenta con varios beneficios de salud, como plan de atención médica, dental y otros beneficios para el cuidado de la vista.

La convocatoria publicada por Job Bank precisa que también hay estacionamiento gratis disponible en sus instalaciones para los trabajadores.

Pengpai Agriculture cuenta con contratos de tiempo indeterminado, por lo que el empleo es permanente y hay que empezar tan pronto como sea posible.

Job Bank explica que la compañía acepta como candidatos tanto a ciudadanos y residentes permanentes como a otros solicitantes que tengan o no un permiso de trabajo en válido en Canadá.





Requisitos para el empleo de trabajador agrícola en Canadá





La empresa que ofrece el trabajo en Canadá pide candidatos que tengan experiencia previa en el cultivo de alimentos,

Además, requiere personas que sepan inglés, para que se puedan comunicar con sus jefes y compañeros.

No obstante, no es necesario presentar algún certificado de estudios académicos, ya que no es necesario para el puesto que ofrece Pengpai Agriculture.





¿Cómo meter la solicitud para el trabajo en Canadá?





Las personas interesadas en la vacante de trabajador agrícola tienen hasta el 14 de enero de 2024 para ingresar su solicitud para el empleo.

Para postularse al trabajo en Canadá basta con enviar un correo electrónico a la dirección trabajos.pengpai@outlook.com .