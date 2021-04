Canelo Álvarez: "Cada tres meses tengo entre 4 y 5 millones de dólares"

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez reveló que cada tres meses gana entre 4 y 5 millones de dólares gracias a las inversiones millonarias que ha hecho en diferentes negocios ajenos al boxeo.

Durante una entrevista que concedió al periodista Graham Bensinger confesó que quiere ser un billonario en los negocios.

“Yo quiero ser billonario en los negocios. Eso es lo que quiero ser. No estudié. Vengo de muy abajo, pero me gusta aprender, me gusta saber muchas cosas”, sostuvo.