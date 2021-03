Cheque de estímulo. ¿Cuándo llegarán los beneficios por desempleo?

La Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos avanzó con la aprobación del nuevo paquete de estímulo que pretende llegar a manos de millones de estadounidenses afectados por la crisis económica y de desempleo ocasionadas por la pandemia.

Bajo el nombre de American Rescue Plan Act of 2021 (Ley del Plan de Rescate Americano 2021), el proyecto está diseñado para enviar apoyos a contribuyentes y familias necesitadas de hasta $1,400 dólares además de un beneficio extendido por desempleo.

Los primeros apoyos por desempleo otorgados desde el inicio de la pandemia están por expirar el próximo 14 de marzo, por lo que es necesario que el Senado también avance con la aprobación del nuevo control de estímulo para que sea firmado por el presidente Joe Biden antes de dicha fecha.

El proyecto de ley del Plan de Rescate, propuesto por Joe Biden, tiene considerado un presupuesto de $1.9 mil millones, de los cuales enviaría cheques de $1,400 más beneficios por desempleo de $400 dólares, estos últimos se extenderían cada semana hasta el 29 de agosto.

Los beneficios de desempleo incluyen asistencia para trabajadores autónomos, trabajadores por gira y otros empleados que no califican para la asistencia a nivel estatal; además de compensación por desempleo de emergencia pandémica que paga semanas adicionales de beneficios estatales a desempleados de larga duración.

Aunado a los beneficios de $400 semanales, el proyecto de ley pretende enviar $100 a empleados autónomos que obtienen menos de $5 mil en ingresos netos por cuenta propia.

Se espera que esta semana los demócratas del Senado debatan el proyecto de ley de Biden ya aprobado por la Cámara, para que a más tardar el viernes tenga una aprobación general y oficial.

En caso de que se prolongue la decisión del Congreso, se retrasará la firma del presidente y los beneficiarios de los apoyos por desempleo podrán ver una interrupción temporal de sus pagos.

Con la nueva ley, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos deberá emitir una guía sobre la ley para así ayudar a reprogramar a los estados con las nuevas disposiciones.

Si suceden retrasos, más de 11.4 millones de beneficiarios podrían verse afectados, y en lugar de recibir los apoyos deberán volver a inscribirse, lo que ocasionaría un retraso de varias semanas.

En caso de que la aprobación fluya positivamente, los pagos comenzarán a emitirse después de la firma.

The Senate must act swiftly to pass a COVID relief bill that extends critical unemployment programs before workers hit a benefit cliff in just two weeks. #ExtendUI #AmericanRescuePlan https://t.co/fYnTdmOmRF