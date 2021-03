Cheque de estímulo. ¿Por qué no ha llegado el pago de $1,400?

Millones de estadounidenses son elegibles para recibir el tercer cheque de estímulo aprobado en días pasados por $1,400 dólares con el objetivo de apoyarlos económicamente en medio de la pandemia.

Según estimaciones del presidente Joe Biden, los apoyos alcanzarían los 100 millones en los primeros 10 días después de su aprobación.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) comenzó a agendar los primeros pagos entre el 15 y el 31 de marzo por depósitos directos y cheques por correo y del 1 al 15 de abril se espera que se hayan enviado todos; sin embargo, recientemente el IRS anunció que los pagos podrían finalizar el 17 de mayo.

Si bien a penas los envíos están en las primeras fases, cerca de 90 millones de estadounidenses ya recibieron los pagos, mientras que otros millones todavía no, por lo que existe la preocupación del porqué no han sido depositados o si definitivamente no llegarán, incluso acusan a los bancos de estar reteniendo sus depósitos.

“Algunas personas verán el dinero en sus cuentas a partir de este fin de semana como un pago pendiente o provisional hasta que sea aprobado por su institución financiera”, dijo un funcionario del Departamento del Tesoro en un comunicado, destacando que los bancos necesitan más tiempo para procesar los cheques.

La empresa financiera Wells Fargo respondió a las quejas de los estadounidenses que no han recibido su beneficio el fin de semana pasado, apuntando que procesarán los pagos a la par de las fechas de vigencia del Departamento del Tesoro.

Wells Fargo will process all of the direct deposits according to the effective date provided by the U.S. Treasury. If you are eligible to receive a stimulus payment, you can check on the status of your payment using the IRS's Get My Payment tool. (https://t.co/Aibhew6SC5). -Sofia