Cheque de estímulo. ¿Quiénes recibirán los beneficios por desempleo?

La Cámara de Representantes y el Senado por fin aprobaron el tercer paquete de estímulo que estará ayudando a millones de estadounidenses que han sido afectados por la pandemia y, por consecuencia, también del desempleo.

El nuevo paquete de $1.9 mil millones considera pagos de $1,400 por contribuyente, pero también tiene planeado enviar apoyos por desempleo de $300 dólares a la semana, mismos que servirá como extensión a los pagos que comenzaron a darse desde el primer cheque, hace casi un año.

Durante los debates de aprobación del conocido Plan de Rescate Americano, se puso en discusión pagos de $400 cada semana, hasta el 29 de agosto, pero para su aprobación, se modificó a $300 por semana hasta el 6 de septiembre.

También se modificó la elegibilidad y se ampliaron las prestaciones suplementarias.

Los pagos por desempleo llegarán universalmente a los más afectados, y pagos federales a otros grupos en crisis.

Se enviarán $100 dólares adicionales hasta el 6 de septiembre a personas con ingresos mixtos, es decir, a trabajadores con ingresos sean una combinación de sueldos independientes y salarios pagados por un empleador.

También hay una extensión del programa Asistencia por desempleo pandémico, que cubre a los trabajadores autónomos, trabajadores a tiempo parcial y otros empleados que no gozan de beneficios de desempleo regulares y tiene un límite de un total acumulado de 79 semanas.

Entre las asignaciones del nuevo cheque de estímulo se encuentran los beneficios por desempleo libre de impuestos que permitirá a los beneficiarios con ingresos familiares anuales menores a $150 mil para evitar pagar impuestos sobre los primeros $10 mil 200 que reciban.

El nuevo paquete debe hacerse ley y obtener la firma del presidente Joe Biden antes del 14 de marzo, fecha en la que expiran los anteriores beneficios de desempleo, pero antes la propuesta ya aprovada por el Senado debe regresar a la Cámara para la revisión de las modificaciones.

En caso de que no se promulgue la ley, los beneficiarios verán una brecha entre los apoyos pasados y los nuevos, incluso deberán registrarse de nuevo e iniciar y proceso para ser elegibles.

News: Senate Democrats have struck a new deal on unemployment insurance benefits, according to Democratic aide. The benefits will now go through September at $300 per week (change from House through August, $400 per week)



And now the first $10,200 of UI benefits are non-taxable