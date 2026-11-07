Encontrar una oferta de trabajo en Estados Unidos puede representar una oportunidad para mejorar los ingresos o comenzar una nueva etapa profesional. Sin embargo, no todas las vacantes que circulan en internet son auténticas: algunas son utilizadas por estafadores para robar dinero, obtener datos personales o cometer fraudes de identidad. ¡Checa cómo identificarlas!

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) advierte que los delincuentes pueden hacerse pasar por reclutadores de empresas reconocidas, publicar anuncios en plataformas legítimas e incluso realizar entrevistas virtuales para convencer a los candidatos de que la oferta es real.

¿Cuáles son las señales de que una oferta de trabajo en Estados Unidos es falsa?

Antes de enviar tu currículum o aceptar una propuesta laboral, revisa si presenta alguna de estas señales de alerta:

Te piden dinero para conseguir el empleo: desconfía si el supuesto reclutador solicita dinero por adelantado para trámites, inscripción, capacitación, uniformes o materiales Te ofrecen un salario demasiado alto por pocas horas de trabajo El reclutador utiliza un correo personal: si alguien afirma representar a una compañía reconocida, pero utiliza una cuenta genérica de Gmail, Yahoo u otro servicio personal, debes investigar antes de continuar Te contratan sin una entrevista real Te ofrecen el puesto inmediatamente después de enviar un mensaje Te piden datos personales o bancarios demasiado pronto Te presionan para aceptar inmediatamente.

¿Qué hacer si recibiste una oferta de trabajo falsa en Estados Unidos?

Si sospechas que una vacante es fraudulenta, suspende la comunicación con el supuesto reclutador. No envíes dinero, documentos ni información bancaria.

También puedes denunciar la estafa ante la Comisión Federal de Comercio mediante ReportFraud.ftc.gov. Si encontraste la vacante en una plataforma de empleo o una red social, repórtala también en ese sitio.