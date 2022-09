¿Cuáles son los derechos de los trabajadores en Estados Unidos?

Los estadounidenses han luchado durante más de 150 años por obtener los derechos laborales que tienen actualmente y que les permiten tener mejores condiciones para trabajar.

Incluso, hay un día especial para agradecer por el esfuerzo de los trabajadores en el país, conocido como Labor Day. Este feriado nacional se celebra el primer lunes de septiembre.

Además, durante el Día del Trabajo se suele exhibir la fuerza de las organizaciones gremiales en la Unión Americana.

Antes de las luchas de los empleados, en Estados Unidos se permitía el trabajo infantil y las jornadas laborales superaban las 12 horas continuas.

A lo largo de los años el país también ha adoptado diferentes convenios laborales internacionales para mejorar las condiciones de los empleados en la nación.

También existe un Departamento de Trabajo que busca fomentar, promover y desarrollar el bienestar de los empleados, mejorar sus condiciones laborales, promover oportunidades laborales, así como asegurar sus beneficios y derechos al tener un empleo.



Los empleadores deben otorgar, al menos, el sueldo mínimo de acuerdo con las leyes de cada estado. También se deben pagar horas extra, licencias familiares y médicas, así como a cualquier menor que labore.

Luego de 40 horas de trabajo en una semana se deben remunerar las horas adicionales a los trabajadores.



Los empleadores deben procurar otorgar espacios seguros a sus trabajadores y brindarles todo el equipo de seguridad que necesiten.



Ningún trabajador puede ser discriminado por su edad, raza, tono de piel, sexo, orientación sexual, identidad de género, información genética, religión, nacionalidad, discapacidad u otra condición.



Todos los empleados pueden unirse con otros compañeros para buscar una mejoría en sus salarios y condiciones de trabajo.



Las leyes en Estados Unidos brindan protección a los trabajadores para no sufrir represalias por parte de los empleadores por ejercer su derecho a la seguridad, a la salud, al pago, a la igualdad de oportunidades laborales, entre otros

Workers: You have the right…

To be paid properly

To a safe and healthy workplace

To be treated equally

To join with coworkers

To fair treatment as a veteran or service member

Learn more: https://t.co/eoZFHKiXa3 #LaborRightsWeek pic.twitter.com/wt6rUXQLeO