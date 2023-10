Elon Musk es la persona más rica del mundo a tiempo real. De acuerdo con Forbes, el empresario tiene una fortuna de $259 mil millones de dólares.

El hombre es famoso por sus múltiples negocios de tecnología a los que les ha sacado provecho en los últimos años y con los que se ha hecho rico.

Tesla, Neuralink, Solarcity, SpaceX, The Boring Company y X (antes Twitter) son los negocios en la industria tecnología que han impulsado su fortuna y popularidad a nivel mundial en la última década.

Pero las empresas no lo han hecho todo, sus habilidades para crear, negociar y, en general, sus cualidades lo han conducido a su actual momento como la persona más rica del mundo.

De acuerdo con su biógrafo oficial y autor del libro Elon Musk, Walter Isaacson, el empresario tiene ciertas cualidades que lo han llevado a lo más alto de la industria y a dominar las listas de las personas más poderosas.

Sus decisiones impulsivas, controvertidos comentarios, su marcada voluntad y su sed tor tomar riesgos son dichas cualidades que lo han impulsado a ser quien es hoy día.

“Él tiene estas cualidades endurecedoras, estos impulsos y estos demonios, pero si los sacas, no tienes el carácter impulsivo que desencadena las cosas”, dijo Walter en entrevista con el programa Squawk Box.

“Si no tienes toda la tela de Elon Musk, no vas a obtener la innovación”, agregó el biógrafo que lo siguió durante casi tres años para poder escribir su biografía .

Si bien sus cualidades como un líder no excusa su comportamiento errático y comentarios polémicos en redes sociales, sí le han servido para ganar poder y autoridad.

Isaacson respalda los comentarios de Kimbal Musl, hermano de Elon, que ha dicho que el multimillonario no es empático y no necesita serlo porque "no encuentra un beneficio en ello".

“Elon carece del gen de la empatía. Él diría que en realidad estás siendo egoísta si estás esperando agradarle a la gente que tienes delante”, señaló el autor en la misma charla.

“En lugar de cortar esa sensación de conexión emocional y decir: ¿Qué es lo mejor para la misión más amplia”, agregó.

¿Por qué Elon Musk es tan exitoso?

- Para Elon Musk el ‘no’ no existe.

- Es esencial usar la concentración para resolver conflictos.

El trabajo que hace en cada empresa está impulsado por su pasión.

- Siempre piensa en grande aún partiendo de un pequeño tema.

Es intenso, visionario y controlador de su vida personal y profesional.