¿Cuándo y cómo recibir del IRS el reembolso de impuestos?

Estados Unidos está experimentando la temporada de impuestos correspondientes al 2021 que inició el pasado 24 de enero y se extenderá hasta el 18 de abril de 2022.

Durante este tiempo los declarantes pueden recibir sus reembolsos de impuestos poco después de haber cumplido con el proceso ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés).

El reembolso llega en depósitos directos o cheques, similares a los enviados durante las rondas de cheques de estímulo. Se estima que el año pasado al menos 128 millones de estadounidenses recibieron este reembolso con un valor promedio de $2 mil 775 dólares.

Hasta inicios de febrero, el IRS reportó el reembolso de impuestos promedio de $2 mil 201 dólares a 4.3 millones de estadounidenses.

¿Cuándo se reciben los reembolsos de impuestos?

De acuerdo con el IRS, la mayoría de los reembolsos se emiten dentro de los primeros 21 días posteriores a la declaración, aunque hay probabilidades de que el procesamiento tenga problemas debido a la pandemia.

Se estima que los contribuyentes que reclaman el crédito tributario adicional por hijos a través de la declaración también tengan retrasos en ver su pago, el cual podría llegar en la primera semana de marzo.

El IRS también explica que los retrasos dependen de la forma en que reciben, si es por depósito directo, los bancos suelen tardar cinco días adicionales para hacer los pagos a las cuentas personales.

Una de las formas para obtener el reembolso dentro de los 21 días es hacer la declaración de forma electrónica y configurar el depósito directo, por el contrario, las declaraciones físicas suelen retrasar el proceso, en especial porque la agencia experimenta una falta de personal debido a la crisis sanitaria o porque la declaración suele presentar errores.

“Presentar una declaración de impuestos en papel este año significa una demora prolongada en el reembolso”, indicó el comisionado de la agencia, Chuck Retting en un comunicado.

¿Cómo o dónde rastrear los reembolsos de impuestos?

El rastreo del cheque de reembolso o el depósito puede ser rastreado al menos 24 horas después de que el IRS lo haya enviado; esto se puede hacer en las herramientas que ofrece la agencia gubernamental en línea como Where is my refund? (¿Dónde está mi reembolso?) o IRS2Go.

En Where is my refund?, los usuarios pueden proporcionar el número de Seguro Social o de identificación de contribuyente, así como el monto del reembolso en dólares enteros que se especifica en la declaración de impuestos.

IRS2Go es una aplicación móvil que verifica el estado del reembolso. Se inicia sesión y solicita el número de Seguro Social, estado civil y monto de reembolso.

¿Qué pago viene con el reembolso?

Debido a que el IRS también se encarga de los envíos de los créditos tributarios por hijos que se obtienen a partir de la información proporcionada en las declaraciones, junto a los reembolsos puede venir dinero del crédito faltante repartido el año pasado y un reembolso por el dinero gastado en gastos relacionados con el cuidado de niños.

Por otro lado, las personas que no recibieron los pagos del cheque de estímulo completos también pueden ver la cantidad correspondiente en los reembolsos.

