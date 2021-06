¿Cuánto gana por hora un médico general en Estados Unidos?

Los médicos generales en Estados Unidos reciben un salario promedio de 101 dólares por hora, pero en algunas entidades obtienen mejores sueldos.

Los doctores generales son los encargados de diagnosticar y proporcionar tratamientos para lesiones y enfermedades que no requieren una especialidad. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, estos profesionistas principalmente otorgan atención ambulatoria.

En el país, la mayoría de los médicos tienen sus propios consultorios, pero también hay un gran campo en los hospitales generales, centros de atención ambulatoria, escuelas y hospitales especializados.

Mientras en la Unión Americana estos doctores reciben un salario promedio de 17 mil 580 dólares al mes (350,935 MXN), en México los médicos tienen sueldos de 17 mil 652 pesos mensuales, de acuerdo con datos del Observatorio Laboral.

Las regiones donde hay más puestos de trabajo para los médicos son Washington D.C., Nueva York, Massachusetts y West Virginia, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

