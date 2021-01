¿Cuánto ganan los dentistas por hora en Estados Unidos?

Los dentistas en Estados Unidos ganan casi 11 veces más que el salario federal que se otorga por hora a algunos trabajadores.

La Oficina de Estadísticas Laborales de la Unión Americana (BLS) estima que en el territorio hay más de 110 mil puestos de trabajo para los profesionales de la salud bucal. Sus principales centros de trabajo son los consultorios, las clínicas, los hospitales y, en menor medida, en algunas dependencias gubernamentales.

En México, el sueldo promedio de los dentistas es de 12 mil 701 pesos al mes, aproximadamente, de acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En Estados Unidos, estos profesionistas ganan por hora, en promedio, 85.70 dólares (1,705 MXN). Por 8 horas de trabajo, los dentistas generales reciben cerca de 685 dólares (13,628 MXN).

Los odontólogos en la Unión Americana deben estudiar la licenciatura avalado por la Comisión de Acreditación Dental (CODA) y luego deben tramitar una licencia estatal para que se les permita ejercer.

La labor de los dentistas generales es "examinar, diagnosticar, así como tratar enfermedades, lesiones y malformaciones de dientes y encías", precisa la BLS. Los odontólogos con una especialidad pueden ganar más que los generales, al cobrar más de 100 dólares por cada hora de trabajo.

Los estados con más trabajo para los profesionales de la salud en el país son California, Nueva York, Texas y Florida, pero en algunas entidades reciben más dinero por hora.

ADHA has released its Task Force report: ADHA Interim Guidance on Return to Work. This document provides evidence-based guidance, a Readiness to Return to Work Checklist and Patient Questionnaire, and will be continually updated. View and download here: https://t.co/Ym8ZE2Og3j pic.twitter.com/8C6RgvHx90