Elon Musk es el segundo hombre más rico del mundo a tiempo real sólo por detrás de Benard Arnaoul & Family.

Según Forbes Real-Time Billionaires , el magnate tiene una fortuna de $194.9 mil millones de dólares.

Por ser uno de los actuales personajes más relevantes en la vida empresarial tecnológica, la vida de Elon es un tanto curiosa para sus fanáticos y seguidores de cada paso que da en la industria de autos eléctricos Tesla, AI y como dueño de Twitter.

Entre la curiosidad de los fans destaca las cifras personales del supermillonario, más allá de su patrimonio neto, aquellas como peso corporal, edad y estatura, principalmente.

¿Cuánto pesa y mide Elon Musk?

Elon Musk, de 51 años, pesa aproximadamente 82 kilos, de acuerdo con estimaciones de Healthy Celeb. Una cantidad acorde a su estatura de 1.80 cm, según calcula Medical News Today en un artículo de Índice de Masa Corporal (IMC).

El actual peso es resultado de una pérdida de casi 10 kilos a la que se sometió el año pasado para mantenerse más saludable y dejar malos hábitos que tuvo por años debido al exceso de trabajo y vida sedentaria.

Musk estuvo bajo el escrutinio público y mediático por su peso corporal el año pasado, después de haber sido fotografiado en medio de sus vacaciones en yate por las cosas de Mykonos, Grecia.

Los internautas no dudaron en hacer memes y escribir sus críticas al magnate sobre su piel extremadamente pálida y aumento de peso en el último año.

Poco después, su padre Errol Musk también emitió sus comentarios sobre el peso corporal del magnate diciéndo que le había sugerido perder algunos kilos con ayuda de pastillas.

“Elon está muy bien formado y es muy fuerte, muy fuerte, pero ha estado comiendo mal”, dijo Errol en una entrevista. “Debería tomar garcinia cambogia”.

¿Cómo bajó de peso Elon Musk?

En una publicación hecha por el dueño de Tesla en agosto pasado aseveró que había perdido 10 kilos por ayuno intermitente y que se sentía más sano. "Por consejo de un buen amigo, he estado ayunando periódicamente y me siento más saludable".

No mencionó el método sugerido por su padre, sólo dijo que el ayuno fue complementado con una rutina fitness sugerida por Zero.

En un episodio de Full Send, el multimillonario dijo que lo suyo no era el ejercicio, aunque admitía que una rutina podría ayudarlo a mantenerse en forma y saludable.

“Tengo que hacer ejercicio y estar en forma. En realidad no me gusta hacer ejercicio, pero tengo que hacerlo. Pasaré de mirar mi teléfono a primera hora cuando me despierte a hacer ejercicio durante al menos 20 minutos y luego miraré mi teléfono”.