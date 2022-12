Elon Musk instala dormitorios en oficinas de Twitter en San Francisco; es investigado

Elon Musk está siendo investigado, de nuevo, luego de que se viralizaron varias fotografías en redes sociales de las oficinas de Twitter convertidas en dormitorios.

La instalación de las habitaciones en San Francisco es una muestra más de las exigencias por parte de Elon de mantener trabajando 24/7 a su plantilla de empleados, incluso sin la oportunidad de regresar a sus hogares.

Las fotografías, compartidas por algunos empleados, muestran habitaciones de motel improvisadas en las oficinas, con camas grandes, sábanas, muebles, plantas, televisores y escritorios de trabajo, algunos de los cuartos tienen acceso a vestidores y todas a baños completos.

Cada habitación está etiquetada con nombres como Dollarbird y Goldeneye y funcionan por reserva, dicen los informes obtenidos por NBC.

Un exempleado le dijo al medio que estos espacios habían sido habilitados en el edificio de las oficinas de la empresa de San Francisco, ubicado en un vecindario comercial que no permite tener departamentos o cualquier tipo de alojamiento.

The San Francisco Department of Building Inspection has opened an investigation into new sleeping accommodations at Twitter Headquarters.

We have a first look at those orange carpeted rooms, complete with big screen monitors and a reservation panel. pic.twitter.com/1MDw3r6aNu — Sergio Quintana (@svqjournalist) December 7, 2022

Los funcionarios del Departamento de Inspección de Edificios de la ciudad de San Francisco están investigando al magnate ya que la compañía no tiene autorización para usar el edificio como una unidad residencial.

“Nos estamos comunicando con representantes de edificios para que podamos realizar una inspección del sitio como parte de nuestra investigación”, dijo el departamento en un comunicado.

“Si descubrimos que la suite 900 ya no cumple con el código de construcción, emitiremos un aviso de infracción”, agregó.

Por su parte, el portavoz del departamento, Patrick Hannan, le dijo en entrevista con el Washington Post: “Necesitamos asegurarnos de que el edificio se use según lo previsto”.

“Existen diferentes requisitos del código de construcción para edificios residenciales, incluidos los que se utilizan para estadías a corto plazo. Estos códigos aseguran que las personas utilicen los espacios de manera segura”, agregó

En redes sociales Elon ha recibido cientos de críticas por exportar a sus empleados a tal grado de no dejarlos ir a sus casas y obligarlos a dormir en el trabajo sólo cuando se pueda.

NEW: The BBC has obtained pictures of inside Twitter - rooms that have been converted into bedrooms - for staff to sleep in.



The city of San Francisco is investigating as it's a commercial building. pic.twitter.com/Y4vKxZXQhB — James Clayton (@JamesClayton5) December 7, 2022

Como respuesta a estas críticas y las investigaciones que iniciarán en su contra, Musk se dirigió a la alcaldesa de San Francisco, London Breed, para criticarla por enfocarse en dormitorios para empleados en lugar de mantener a los “niños a salvo del fentanilo”

“Entonces, la ciudad de SF ataca a las empresas que proporcionan camas para empleados cansados ​​en lugar de asegurarse de que los niños estén a salvo del fentanilo”, escribió en un tweet.

Poco después de su compra de Twitter, surgió una foto y varias acusaciones de empleados que decían que Elon los hacía trabajar a marchas forzadas para sacar adelante sus proyectos hasta el punto de no tener tiempo para ir a sus hogares a descansar.

Evan Jones, gerente de producto en Twitter Spaces compartió una fotografía de su jefa, Esther Crawford, directora de gestión de productos de Twitter, durmiendo en el suelo de su oficina en medio de una jornada pesada en la noche.

Crawford fue fotografiada dentro de un saco para dormir en el suelo con un antifaz. Luego de que se hiciera viral, la mujer dijo que estaba descansando unos minutos, ya que por días había estado trabajando “día y noche para cumplir con los plazos”.