¿Buscas trabajo? La Embajada de Estados Unidos en México reveló una nueva vacante para las personas interesadas en cubrir el puesto de ‘asistente de capacitación’ por un sueldo anual de $341,278 pesos, prestaciones de ley y capacitaciones en el extranjero.

De acuerdo con la oferta, el titular deberá cubrir una jornada de 40 horas semanales en la Ciudad de México (CDMX), además, solo se pide experiencia previa en áreas de oficina. Si quieres saber cómo aplicar, te contamos los detalles.

¿Qué actividades deberás realizar y cuáles son los requisitos?

El asistente deberá encargarse de las actividades de la Oficina de Tecnología Diplomática (DTO), mediante trabajos de capacitación del personal y desarrollo de comunicaciones, asimismo, se desempeñará como respaldo del Coordinador de Capacitación en caso de emergencias.

Como parte de los requisitos, la dependencia solicita que los aspirantes cumplan con la experiencia, educación e idiomas que estipula la vacante.

2 años de estudios universitarios.

2 años de experiencia en administración de oficina o atención al cliente.

Inglés fluido.

Español fluido.

¿Qué prestaciones ofrece la Embajada de Estados Unidos?

La persona seleccionada recibirá un sueldo anual de $341,278 pesos mexicanos por cubrir una jornada de 40 horas semanales, además de un paquete de compensaciones con prestaciones de ley, seguro médico y viajes al extranjero para recibir capacitaciones en caso de necesitarlas.

Seguro médico y seguro de vida.

20 días de descanso en fechas festivas de Estados Unidos y México.

17 días de vacaciones a partir del primer año.

Incorporación al IMSS, AFORE e INFONAVIT.

Capacitaciones en el extranjero.

¿Cómo aplicar al trabajo en la Embajada de Estados Unidos?

El proceso de aplicación consiste en el llenado de un formulario en la sección “apply to this vacancy” en la página oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos o en este enlace . Se tiene hasta el 28 de noviembre de 2024 para completar el registro, de lo contrario, la postulación no será recibida.

Para que el formulario sea completado de forma correcta, la plataforma solicitará los siguientes documentos: certificado de último grado de estudios, identificación oficial mexicana, puntajes de idiomas y permiso de residencia permanente emitido por el Instituto Nacional de Migración en caso de aspirantes extranjeros.

La Embajada de Estados Unidos en México se ubica en: Av. P.º de la Reforma 305, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX.