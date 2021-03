La brecha salarial por motivo de género todavía es muy grande en los Estados Unidos, pero algunos empleos otorgan a las mujeres los salarios que merecen, por las labores que desempeñan.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de la Unión Americana (BLS) las mujeres de 16 años de edad reciben en promedio 821 dólares a la semana por su labor profesional, mientras que los hombres ganan poco más de mil dólares.

Además, en Estados Unidos las mujeres blancas reciben mejores salarios, seguidas de las asiáticas y las afroamericanas. Las latinas se encuentran en el último lugar de la lista.

Los salarios más bajos para las mujeres, en comparación con el costo de vida, lo obtienen las habitantes de California, Utah y Nueva York, de acuerdo con un análisis del sitio especializado Wallet Hub.

Por el contrario, los mejores sueldos los obtienen las mujeres en Washington D.C., Minnesota y el estado de Virginia.

De acuerdo con la BLS, las mujeres que se desempeñan en ocupaciones ejecutivas, de negocios y operaciones financieras son las que obtienen salarios más altos.

Pero los tres empleos más populares entre este sector en Estados Unidos son las de enfermería, con un salario de mil 217 dólares; maestra de primaria y secundaria, con un sueldo de mil 42 dólares; y asistente administrativa, con 763 dólares a la semana.

