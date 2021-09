Empresa paga mil 300 dólares por ver 13 películas de terror

Una empresa en Estados Unidos ofrece un trabajo de terror, ya que pagará mil 300 dólares a las personas que se atrevan a ver 13 películas de miedo en esta temporada de Halloween.

La compañía Finance Buzz, especializada en finanzas, lanzó la convocatoria para las personas que estén dispuestas a someterse a un análisis de frecuencia cardiaca mientras disfrutan de varias cintas de terror.

El reto es lograr ver las 13 cintas de esta género más aterradoras de la historia, ya que la empresa quiere comparar el miedo que causan los largoemetrajes de alto presupuesto con las que no tienen tanto dinero para gastar.

“Para que una película te ponga los pelos de punta y te cause escalofríos en la espalda, no se trata sólo de efectos especiales de alta gama. La mayoría de las veces, las películas de terror dan miedo por su historia, no por su presupuesto”, explica Finance Buzz en la convocatoria.

Un ejemplo que da la compañía es la cinta Actividad Paranormal, que se produjo en 2007 con 15 mil dólares y recaudó más de 193 millones de dólares en taquilla.

La empresa indica que además de los mil 300 dólares, otorgará a las personas una tarjeta de regalo de 50 dólares para cubrir los costos de la renta de las cintas que se deberán ver.

Para monitorear la frecuencia cardiaca, las personas contratadas usarán un reloj Fitbit mientras ven las películas y también deberán clasificar las cintas según el presupuesto con el que se elaboraron.

Los interesados en el trabajo deberán postularse en Finance Buzz antes del 26 de septiembre de 2021. La compañía realizará la selección antes del 1 de octubre y lo notificará por correo electrónico.

El seleccionado recibirá su reloj antes del 4 de octubre y tendrá del 9 al 18 de octubre para ver todas las cintas.

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben tener más de 18 años de edad y vivir en Estados Unidos. La solicitud se debe completar por internet en el sitio financebuzz.com.

Películas de terror incluidas en el catálogo para el trabajo

- Saw

- Amityville Horror

- A Quiet Place

- A Quiet Place Part 2

- Candyman

- Insidious

- The Blair Witch Project

- Sinister

- Get Out

- The Purge Halloween (2018)

- Paranormal Activity

- Annabelle



