Estados Unidos es uno de los países más atractivos para la búsqueda de empleo. El país recibe a miles de migrantes al año que buscan concretar el sueño americano.

Lamentablemente, muchas personas y organizaciones fraudulentas aprovechan esta ilusión para estafar a personas en búsqueda de trabajo. La Comisión Federal del Comercio advierte sobre las más comunes. Toma nota.

1) Piden un pago para “otorgar” el trabajo

Un indicio de estafa es que el supuesto empleador o empresa te pida un pago para “darte” el empleo. No hagas depósitos a cuentas bancarias, menos aún si no conoces a los empleadores en persona. Las firmas legítimas no deberían imponerte una cuota.

2) Piden información de tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria

No proporciones información de tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria, a menos que estés dispuesto a darla y conozcas a la compañía. Si sólo has tenido contacto con el empleador únicamente por teléfono, es mejor reservar tus datos.

3) No brindan certificados del Departamento del Trabajo

El gobierno registra a las empresas, pero no ofrece el contacto entre empleador y empleado, por lo que el trabajador deberá buscar el enlace por su cuenta en ferias de trabajo o con contactos de boca en boca.

Si una empresa te propone trabajar en este sector, contacta al consulado para verificar que la oferta sea legal. En caso de serlo, tu empleador deberá enviar una Solicitud de Certificación de Trabajo Temporal al Departamento del Trabajo de Estados Unidos.

Una vez recibida la certificación, se presenta un formulario ante USCIS y se tramita la visa de trabajo.

4) Las ofertas son demasiado promisorias

Es común que las empresas fraudulentas hagan ofertas demasiado generosas para el puesto a ocupar o para la preparación que solicitan.

¿Cómo evitar el fraude?

La Comisión Federal de Comercio aconseja verificar la oferta de empleo con la supuesta compañía contratante. “Si en un anuncio o entrevista se menciona el nombre de una compañía u organización, comuníquese con esa compañía para averiguar si realmente están contratando empleados a través de ese servicio”.

No olvides pedir un contrato por escrito, donde se indique quién paga, cuál es el salario y por cuánto tiempo es el empleo. Si no estás de acuerdo con los términos, no deben presionarte a firmarlo.

¿Dónde encontrar trabajo en el extranjero de manera segura?

El Portal del Empleo publica vacantes para trabajar en Estados Unidos y Canadá, con el respaldo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Da clic aquí.