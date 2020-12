La "fórmula" de Bill Gates para regresar a la normalidad en primavera

Bill Gates, el tercer hombre más rico del mundo, advirtió que los siguientes cinco meses de pandemia de Covid-19 podrían ser muy sombríos en Estados Unidos, pero se debe seguir su “fórmula” para regresar a la normalidad en la primavera.

El fundador de Microsoft estimó que durante la primavera de 2021 se podría volver a la situación que se tenía antes de la pandemia si se duplican las medidas sanitarias contra la propagación del virus y se inmuniza a la mayoría de la población.

El CEO reiteró que se pueden salvar millones de personas si todos los habitantes usan cubrebocas, aunque esto no es suficiente. “Las proyecciones muestran que podemos salvar a varios cientos de miles de vidas que se proyecta que se perderán en estos meses y 50 mil de ellas se salvarían si usamos cubrebocas”, comentó.

La fórmula Gates incluye que la población tenga acceso a la vacuna contra el coronavirus, pero lo más importante es mantener el distanciamiento social y el uso generalizado del cubrebocas.

Bill Gates previó que la mayoría de las candidatas a vacuna contra Covid-19 tendrán la aprobación de las autoridades de salud y él no dudaría en aplicársela.

“Las cosas están empeorando ahora y los siguientes cuatro o cinco meses se ven muy sombríos. Pero las herramientas de tratamiento, anticuerpos y estas increíbles vacunas empezarán a circular y para la primavera estos números empezarán a cambiar y volveremos a la normalidad”, apuntó el empresario.

