Melinda French se olvida de Bill Gates con su nuevo novio; un ex reportero de TV

Melinda French parece estar enfocándose en su vida personal y amorosa luego de divorciarse de Bill Gates, su esposo por casi 27 años.

Y es que la multimillonaria, de 58 años, está siendo vinculada románticamente a Jon Du Pre, un ex reportero y corresponsal de Fox News que ahora se especializa en comunicaciones.

Informes de TMZ señalan que la supuesta nueva pareja se ha estado viendo en secreto durante meses. De hecho, ambas personalidades fueron fotografiadas juntas durante un partido de baloncesto en Nueva York.

Asimismo, asistieron juntos con sus familias en Pelican Hill un hotel de lujo en Newport Beach, California.

¿Quién es Jon Du Pre?

Du Pre, de 63 años, fue corresponsal de Fox entre la década de los noventa y los dos mil, luego se volvió independiente al especializarse en comunicaciones estratégicas, según enlista en su perfil de LinkedIn.

Además es autor del libro Prodigal Father, y padre de tres hijos que comparte con su ex Gina: Kasey, Johnny y Jessie, los tres graduados de la universidad.

No se sabe con exactitud durante cuánto tiempo han estado juntos ni cómo o cuándo se conocieron.

Divorcio de Bill y Melinda Gates

Bill Gates y Melinda French Gates habían sido una de las parejas más famosas y consolidadas del mundo de los negocios y de la socialité estadounidense desde que se casaron casi 27 años hasta antes de su separación.

A inicios de mayo de 2021, los Gates anunciaron su separación definitiva a través de un comunicado compartido en redes sociales.

“Después de pensarlo mucho y trabajar mucho en nuestra relación, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestro matrimonio. Durante los últimos 27 años, hemos criado a tres niños increíbles y construido una base que funciona en todo el mundo para permitir que todas las personas lleven vidas saludables y productivas”, dijeron en un comunicado.

La pareja se casó en 1994 y actualmente comparten tres hijos: Phoebe Adele, Jennifer Katherine y Rory John Gates.

Cuando se dieron a conocer los primeros detalles de su divorcio, se reveló que las infidelidades por parte de Bill y su relación amistosa con el pedófilo Jeffrey Epstein definieron la dirección de su matrimonio hacia el final.

En una reciente entrevista a Fortune, la filántropa reveló que el proceso de divorcio fue “increíblemente doloroso de innumerables maneras” y detalló que tomó la decisión durante la pandemia.

“Simplemente ya no podía seguir en ese matrimonio”, señaló. “Tenía algunas razones por las que ya no podía seguir en ese matrimonio. Pero lo extraño del covid es que me dio la privacidad para hacer lo que tenía que hacer”.