El tequila es una de las bebidas mexicanas más famosas y vendidas en el mundo.

Tan sólo en 2023, las ventas del tequila a nivel internacional fueron de 544 millones de dólares, 3.06 por ciento con respecto al 2022, según informa el Gobierno de México.

De acuerdo con un informe del Consejo Regulador del Tequila (CRT), Estados Unidos encabeza la lista de los 10 primeros destinos del tequila. En 2020 se exportaron a dicho país más de 254 millones de litros, lo que representa cerca del 89 por ciento de exportaciones totales.

Para elegir la mejor marca de tequila reposado, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) se dio a la tarea de buscar las peores marcas en el mercado en función a su producción, especificaciones que deben cumplir y etiquetado.

“La fama del tequila ha trascendido fronteras y se ha posicionado como una bebida con gran reconocimiento mundial. Cuenta con denominación de origen y es considerado un símbolo de mexicanidad”, destaca la procuraduría en su investigación.

“En este estudio revisamos el tequila reposado para que conozcas sus características, composición, las categorías que existen y sepas identificarlo”, añade.

La Profeco investigó 52 marcas y las sometió a 416 pruebas para analizar la siguiente información comercial y de producción:

Contenido neto

Nivel alcohólico

Clase

Componentes volátiles

Aporte calórico

Extracto seco

Nombre de la marca que cumpla con la legislación y convenio ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI)

Número de lote

Contraseña oficial

Símbolos y leyendas obligatorias de prohibición

Domicilio de producción

Nombre o razón social

Etiqueta de producción como “Hecho en México”

Categoría

Para definir las peores marcas, la Profeco identificó a las que no cumplen con la información al consumidor, no venden el contenido que prometen y tienen problemas de etiquetado, por ejemplo, que no tengan las etiquetas de prohibición.

Las peores marcas de tequila reposado en México 2024, según la Profeco

Cantinero: Declara 950 ml y contiene 930 ml

Don Roberto Antiguo Tequilero: Declara 1.5 L y contiene 1,472 L

Los Arango: Declara 750 ml y tiene 650 ml

Olmeca Tezón: Declara 750 y tiene 729.9 ml; no presenta los símbolos obligatorios de prohibición

Los mejores tequilas reposados, según la Profeco y sus precios promedio

Agavia, 370 pesos

Alacrán, 497 pesos

Antigua Cruz, 614 pesos

Antiguo de Herradura, 409 pesos

Buen Amigo, 116 pesos

Cabrito, 178 pesos

Campo Azul Selecto, 286 pesos

Casamigos, 855 pesos

Cazadores, 441 pesos

Clásico de Centinela, 343 pesos

Corralejo, 491 pesos

Don Julio, 801 pesos

Don Nacho Extra Premium, 755 pesos

Don Ramón, 326 pesos

El Abajeño, 425 pesos

El Charro, 257 pesos

El Destilador, 320 pesos

Espolón, 665 pesos

Familia Camarena, 413 pesos

Gran Centenario, 390 pesos

Gran Centenario Azul, 336 pesos

Gran Orendain, 767 pesos

Hacienda de Tepa, 354 pesos

Hacienda de Plata, 537 pesos

Herradura, 792 pesos

Hornitos, 555 pesos

Jarana, 262 pesos

José Cuervo Especial, 269 pesos

José Cuervo Tradicional, 466 pesos

Las Nuevas Trancas, 498 pesos

Leyendas del Milagro, 570 pesos

Lunazul, 388 pesos

Maestro Dobel Diamante, 806 pesos

Mayorazgo, 482 pesos

Ollitas, 500 pesos

Olmeca Altos, 687 pesos

Patrón, 829 pesos

Reserva de la Familia José Cuervo, 1297 pesos

Reserva del Señor, 436 pesos

Sauza Hacienda, 354 pesos

Tequila Real Hacienda, 306 pesos

Teremana, 846 pesos

Tierra- Noble, 707 pesos

Tierra-Noble 4° Cuarto, 1893 pesos

Tres Generaciones, 709 pesos

3 Caballos, 184 pesos

1800, 601 pesos