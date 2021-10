"No están desesperados por trabajadores; extrañan a sus esclavos"

Un hombre de Florida que quiso comprobar si la escasez de mano de obra a consecuencia de la pandemia era real o un mito afirma que solo fue citado a una entrevista de trabajo, después de haber respondido a 60 ofertas de puestos de nivel básico.

La información sobre el experimento de Joey Holz saltó de las redes sociales a diversos medios digitales, incluso algunos dedicados a información económica como businessinsider.com, que publicó declaraciones de Holz e incluso un gráfico por sectores que hizo con base en el resultado de sus pesquisas.

"Este conjunto de datos no es representativo de todo el mercado laboral. Me dirigí a un grupo particular de personas que son muy ruidosas sobre un tema en particular en un área en particular", advirtió Holz cuando a fines de septiembre publicó el resultado de una investigación que se hizo viral en Facebook.