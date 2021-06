Pagan $2 mil dólares a dos personas por jugar videojuegos durante 21 horas

¡Atención, gamers! La oportunidad de jugar videojuegos por horas y horas a cambio de un atractivo pago está aquí.

Un nuevo empleo de ensueño está llegando, pero en esta ocasión a manos de los amantes de los videojuegos que pueden pasar todo el día frente a la pantalla y su consola sin ninguna preocupación.

El empleo, ofrecido por el proveedor de internet Frontier Bundles, requiere que una pareja de amigos estén dispuestos a pasar 21 horas jugando videojuegos e informar sobre su experiencia.

A cambio, la empresa pagará la jugosa compensación de $2 mil dólares a la pareja, además de una bolsa de regalos llena de “elementos especiales de juego”, para que los participantes puedan jugar “juntos” sin dejar de estar a la distancia.

“Seamos honestos el uno con el otro: de todos modos, ya juegas más de 20 horas a la semana, así que ¿por qué no te pagan por ello?”, dice la empresa.

De acuerdo con la convocatoria, la bolsa de regalos contendrá un Nintendo Switch Lite, acceso a los juegos favoritos modernos y a los clásicos de los videojuegos reto, y suficientes bocadillos “para alimentar innumerables aventuras en línea”.

Uno de los objetivos de este empleo es celebrar los aniversarios de varios videojuegos importantes y franquicias como Donkey Kong que cumple 40 años; The Legend of Zelda que cumple 35; Sibi The Hedgehog y Street Fighter II que cumplen 30 años.

También celebrará la llegada de Resident Evil Village, Mario golf: Super Rush y Ratchet & Clank: Rifts Apart.

¿Cómo postularse?

Si estás interesado en esta oportunidad única, lo que debes hacer es inscribirte a ti y a tu compañero de juegos en FrontierBundles.com hasta el 18 de junio a las 11:59 pm PDT (1:59 am del 19 de junio en México).

Para la inscripción es necesario llenar todos los campos del formulario que pide la empresa, incluido un párrafo de sus juegos favoritos para jugar con amigos y por qué les gusta y otro párrafo explicando la razón del porqué tú y tu amigo son merecedores del premio.

Frontier Bundles eligirá dos parejas ubicadas en cualquier parte de Estados Unidos. Los candidatos deben ser mayores de edad y ser residentes de Estados Unidos de forma legal o acreedores de una tarjeta verde, aunque no vivan o no se encuentren juntos durante los maratones de juego. Sólo es necesario presentar una solicitud por grupo.

Se enviarán las notificaciones a los ganadores a más tardar el 25 de junio de 2021

