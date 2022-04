¿Qué se necesita para ir a trabajar a Canadá?

¿Te interesa ir a trabajar a Canadá? Hay diferentes formas en las que puedes lograrlo según tu perfil, ya sea por los convenios que tiene el gobierno con México, acuerdos directos con las empresas o programas de la administración canadiense.

Algunos empleos son temporales, pero otros permiten obtener la residencia permanente canadiense.

Para trabajar en Canadá necesitas un permiso de trabajo o una visa especial, no puedes hacerlo únicamente con la Autorización Electrónica de Viaje (eTA) que se requiere para ingresar al país.

En algunos casos no es necesario que tengas una licenciatura o una maestría, ya que vacantes que solicitan candidatos sólo con primaria.

Sin embargo, la mejor forma de conseguir un empleo en Canadá es a través de tu conocimiento y experiencia en un área específica. Los grados de licenciatura o superiores permiten obtener mejores sueldos.

Actualmente los profesionistas más solicitados en el país son los ingenieros y diseñadores de software, así como los analistas y consultores de sistemas de información. También se requieren programadores informáticos, desarrolladores de medios interactivos y auditores financieros.

Programa Express Entry

Express Entry es el programa estrella de Canadá para gestionar la contratación de extranjeros altamente calificados y otorgarles la residencia permanente.

En este sistema, las personas que soliciten su ingreso son evaluados por sus conocimientos, los idiomas que manejan y su nivel de experiencia y se otorga un puntaje por cada requisito que se llene. Incluso se dan puntos por tener un familiar en Canadá.

Los solicitantes deben crear un perfil en el sitio de Express Entry y dependiendo de sus características y puntaje pueden ingresar a tres programas de inmigración:

Federal Skilled Worker Program

- Contar con experiencia laboral de más de un año de trabajo y demostrar que se desempeñaron todas las funciones que se declararon en la solicitud.



- Someterse a un exámen de conocimiento de inglés o francés o aprobar con 7 las cuatro habilidades del Canadian Language Benchmark (CLB).

- Presentar la Evaluación de Credenciales Académicas para demostrar que cualquier diploma o título mexicano es equivalente y válido en Canadá.



- Mostrar que se tiene el dinero suficiente para establecerse en Canadá.



Canadian Experience Class

- Contar con un nivel de inglés o francés acorde con su tipo de ocupación.



- Tener experiencia laboral de más de un año de trabajo en los tres años previos a la solicitud.



- No es necesario mostrar prueba de ningún grado académico pero se obtienen más puntos por presentar la Evaluación de Credenciales Académicas con un diploma válido en Canadá.



- No ser solicitante de refugio en el país.



- No haber trabajado sin autorización en Canadá.

Federal Skilled Trades Program

En este programa pueden entrar los cocineros, chefs, supervisores de procesamiento, fabricación y servicios públicos y operadores de control central, así como los supervisores y trabajos técnicos en recursos naturales, agricultura y producción relacionada. También califican los oficios industriales, eléctricos, de construcción, al igual que los de mantenimiento y operación de equipos.

- Aprobar con puntajes mínimos la prueba de habilidades en inglés o francés.



- Contar con más de dos años de experiencia en un oficio calificado dentro de los cinco años anteriores a la solicitud.



- Tener una oferta de trabajo válida o un certificado de calificación en el oficio emitido por una autoridad canadiense.



- No se requiere presentar prueba de ningún grado académico pero se obtienen más puntos por mostrar la Evaluación de Credenciales Académicas con un diploma válido en Canadá.



- Demostrar que se tiene el dinero suficiente para establecerse en Canadá o que se tiene una oferta de trabajo en Canadá.

Our #ExpressEntry system just reached a big milestone: We've now issued 100 rounds of invitations for skilled workers to apply to come to Canada. Learn more about Express Entry and find out if you might be eligible too! https://t.co/TyYpjx9PkF pic.twitter.com/vWYbC2sq4c — IRCC (@CitImmCanada) September 24, 2018

Vacantes del Servicio Nacional del Empleo



El gobierno mexicano tiene un convenio para mandar trabajadores a Canadá en diferentes sectores, ya sea en oficios o profesiones.

Los requisitos dependen de las necesidades de cada empresa, pero generalmente se pide un dominio intermedio del inglés o el francés, más de un año de experiencia en el ramo, un comprobante de educación a nivel técnico o profesional y tener pasaporte vigente.

Puedes consultar las vacantes disponibles en el sitio web www.empleo.gob.mx.

International Experience Canada



International Experience Canada es un programa destinado a jóvenes extranjeros que quieran laborar en Canadá hasta por dos años. Los candidatos meten su perfil en las “piscinas” de cada modalidad para poder recibir invitaciones de trabajo.

Los empleos van desde puestos en hoteles y restaurantes hasta trabajos relacionados con la ciencia, salud, educación, comercio, comunicaciones y leyes, si el postulante tiene la educación y certificación adecuada.

Los requisitos para participar en este programa son:

- Tener entre 18 y 35 años.



- Ser originario de un país que tenga acuerdos con Canadá para el programa (México es aceptado).



- Poseer pasaporte vigente.



- Contar con un respaldo de al menos 2 mil 500 dólares canadienses para los primeros tres meses de estancia en Canadá (se pedirá estado de cuenta al llegar al país).



- Enviar currículum vitae.



- Los alumnos que se registran para las pasantías deben comprobar sus estudios con su título profesional o una carta de su universidad.



- Mostrar certificado de antecedentes penales.

If you created a profile anytime during or after the 2021 season and you did not receive an Invitation to Apply, your profile is still valid and you do not need to create a new profile for the 2022 season. — IEC (@IEC_EIC) February 3, 2022

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT)



La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recluta y asigna a las personas al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) para estancias de hasta ocho meses en Canadá. Los trabajos se realizan en campos de cultivo de frutas, verduras, tabaco, o en invernaderos.

El registro se debe realizar en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo que tiene en todo el país. Puedes consultar en este link la oficina más cercana a tu casa.

Los requisitos para participar en el PTAT son:

- Ser campesino, jornalero o que tu ocupación actual se relacione con la agricultura.



- Vivir en una zona rural.



- Tener entre 22 y 45 años de edad.



- Saber leer.



- Demostrar una escolaridad mínima de tercero de primaria y máxima de primero de preparatoria.



- Estar casado y tener hijos. Los solteros deberán comprobar que tienen dependientes económicos.

El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) entre y apoya a familias en las regiones más vulnerables de México. Son más de 27000 [email protected] agrícolas [email protected] que forman parte del #PTAT. pic.twitter.com/y4oSe1MQi1 — Canadá en México (@EmbCanMexico) April 21, 2021