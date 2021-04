Start-up Visa: da la residencia para vivir y emprender en Canadá

Canadá se caracteriza por priorizar la inmigración económica. Atrae talento extranjero capaz de trabajar o crear negocios prósperos en su territorio para que impulsen su desarrollo.

Para lograr su propósito, ha desarrollado diferentes programas de inmigración. Uno de ellos es Start-up Visa, dirigido a empresarios extranjeros con las habilidades y el potencial para construir negocios en Canadá.

Buscan emprendedores inmigrantes con ideas de negocio innovadoras para vincularlas a empresas del sector privado en Canadá y competir a escala global. Otorgan la visa a quienes tengan proyectos suficientemente buenos para crear puestos laborales para los canadienses.

La tarifa de solicitud inicia en los $2075 dólares y el tiempo de procesamiento va de 12 a 16 meses.

1) Solicitantes que tengan al menos el 10% de la empresa. Permiten aplicar a un máximo de 5 socios que posean conjuntamente más del 50% de los derechos de voto vinculado a todas las acciones.

2) El solicitante debe obtener una carta de apoyo de una organización designada a la que el gobierno le permita invertir en su empresa o respaldarla. “Tiene que convencer a la organización de que tiene una idea de negocio que vale la pena apoyar”, señala el gobierno de Canadá. Puedes ver la lista en este enlace.

3) Dan prioridad a los emprendedores que dominan el inglés y el francés (hablado y escrito).

Toma en cuenta que el gobierno de Canadá no da apoyo financiero a los solicitantes de la Start-up visa. Cuando presente la solicitud, el solicitante debe demostrar que tiene al menos $12,960 dólares canadienses para mantenerse a su llegada. Si viaja con otro familiar el monto asciende a $16,132 dólares y si son tres a $19,863.

Imagen: IRCC Canadá

Lo ideal es que tenga dinero suficiente para establecerse en una vivienda en Canadá. Por lo que toman en cuenta este factor antes de otorgar la visa.

1) Llena el formato de solicitud disponible en este enlace. Imprímelo, fírmalo y ponle la fecha.

2) Envía los documentos de respaldo, las firmas, los resultados de las pruebas de idioma y el comprobante de pago de las tarifas de procesamiento. Si falta alguno, tu solicitud estará incompleta. Se lo devolveremos sin procesarlo. Mira la guía en esta página.

3) Además de pagar la tarifa de procesamiento, debes pagar la tarifa de procesamiento del derecho a la Residencia Permanente, el costo de la toma de datos biométricos y las tarifas de familiares (si es que los llevas).

4) Envía los formularios, documentos de respaldo, el pago de la tarifa en un sobre de 23 cm x 30.5 cm a una de las direcciones que aparecen en este enlace.

