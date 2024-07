Actualmente, la Tarjeta Violeta Bienestar es uno de los apoyos económicos que más dinero da a las mujeres; dicho programa social está activo en varias entidades de la República Mexicana, incluyendo Guerrero y Baja California. ¿En el Estado de México se puede solicitar la Tarjeta Violeta para recibir hasta $6,000 pesos? Te contamos lo que han dicho las autoridades.

¿Eres mujer y vives en el Edomex? Hoy en día, la Secretaría del Bienestar tiene vigentes varios apoyos económicos destinados a las mujeres de dicha entidad. El objetivo de estos programas sociales es ayudar a todas las mujeres que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

También, el apoyo económico se brinda con la finalidad de contribuir a la cobertura de sus gastos y necesidades, como el pago de alimentos o la colegiatura de sus hijos. La Tarjeta Violeta Bienestar es tan popular que varios estados han planteado la posibilidad de entregarla, sin algo definido aún. ¿Qué pasa con el Edomex? ¿Se pueden registrar las mujeres mexiquenses para recibir hasta $6,000 pesos?

¿Hay Tarjeta Violeta Bienestar en el Edomex con pago de hasta $6,000 pesos?

Al igual que en la CDMX, la Tarjeta Violeta Bienestar no está disponible en el Edomex, por lo que, de momento, no se puede obtener y realizar dicho trámite, aunque las autoridades no han descartado que en los siguientes meses también se le dé a las mujeres mexiquenses este importante apoyo que podría ser de hasta $6,000 pesos. Te sugerimos que te mantengas atenta a los avisos que proporcione la Secretaría del Bienestar.

Los estados de le República Mexicana en los que sí se entrega la Tarjeta Violeta Bienestar son: Guerrero (pago de $2,000 pesos bimestrales), Baja California (pago de $2,600 pesos bimestrales) y Guanajuato (monto de $6,000 pesos en dos pagos). Los requisitos que las mujeres deben cumplir son:

Tener entre 18 y 64 años.

Identificación oficial vigente (INE) con domicilio de la entidad donde la solicites.

CURP.

Ingresos menores a 13 mil pesos mensuales.

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Acta de nacimiento de los dependientes económicos menores de 21 años.

Comprobante de estudios de los dependientes económicos menores de 21 años (constancia, boleta, recibo de inscripción, etc.).

💜 ¡Inscríbete para la Tarjeta Violeta! 🚨📝



Estaremos en diferentes ubicaciones, además de las siete delegaciones, del 23 al 27 de julio en los siete municipios de nuestro Estado. 🌟✨



👉 Más información en el primer comentario.#TarjetaVioleta #Registro pic.twitter.com/BDBFcwEjij — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) July 24, 2024

¿Qué apoyos está dando el gobierno del Estado de México a las mujeres?

Si bien, en el Edomex no hay Tarjeta Violeta Bienestar que brinde una ayuda de hasta $6,000 pesos, sí hay otros apoyos económicos para mujeres, tales como el programa Mujeres con Bienestar, el cual está dirigido a mujeres de 18 a 64 años que habitan en la entidad, y a quienes se les deposita un pago de $2,500 pesos bimestrales. Te sugerimos mantenerte al pendiente de las redes sociales y canales de comunicación oficiales de la Secretaría del Bienestar ya que actualmente no hay convocatoria para el registro de mujeres.

Otros apoyos que el Edomex proporciona a las mujeres son:

Becas para estudios.

Prepa en Línea.

Asesoría jurídica, asistencia psicológica e información pre y postnatal para adolescentes a través del Desarrollo Integral de la Familia (DIF).