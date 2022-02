Trabajar en Estados Unidos: registro para visas H-1B inicia el 1 de marzo

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunciaron que el periodo de registro para solicitar una visa de trabajo temporal H-1B, en el año fiscal 2023, iniciará al mediodía de este 1 de marzo y terminará al mediodía del 18 de marzo de 2022.

Los solicitantes deben tomar en cuenta que Estados Unidos otorga un número limitado de visas H-1B, destinadas a profesionistas especializados.

Los posibles peticionarios, o sus representantes, tienen que usar una cuenta de myUSCIS en línea para registrar de manera electrónica a cada beneficiario para el proceso de selección y pagar la tarifa de $10 dólares por cada registro presentado a nombre de cada beneficiario, enfatizan.

Los empleadores y agentes estadounidenses podrán crear cuentas nuevas a partir del mediodía del 21 de febrero, pero deben esperar hasta el 1 de marzo para ingresar la información del beneficiario y presentar el registro con la tarifa de $10 dólares.

Prospective H-1B cap-subject petitioners or their representatives are required to use a myUSCIS online account to register each beneficiary electronically for the selection process & pay the associated $10 H-1B registration fee. https://t.co/8UTKU4l9w8