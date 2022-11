¿Trabajo tóxico? Foto de empleada durmiendo en oficinas de Twitter preocupan las redes

Una fotografía que muestra a una empleada de Twitter durmiendo en la oficina ha levantado polémica en redes sociales y debate sobre si es o no tóxico un empleo que exige alto rendimiento día y noche.

Evan Jones, gerente de producto en Twitter Spaces compartió una fotografía de su jefa, Esther Crawford, directora de gestión de productos de Twitter, durmiendo en el suelo de su oficina en medio de una jornada pesada en la noche.

“Cuando necesitas algo de tu jefe en Elon Twitter”, escribió Jones en su publicación de la misma red social.

Crawford fue fotografiada dentro de un saco para dormir en el suelo con un antifaz. Luego de que se hiciera viral, la mujer dijo que estaba descansando unos minutos, ya que por días había estado trabajando “día y noche para cumplir con los plazos”.

Crawford dijo en tweets de seguimiento a la publicación: “Hacer cosas difíciles requiere sacrificio (tiempo, energía, etc.). Tengo compañeros de equipo en todo el mundo que se esfuerzan por dar vida a algo nuevo, por lo que es importante para mí presentarme ante ellos y mantener al equipo desbloqueado”.

Since some people are losing their minds I'll explain: doing hard things requires sacrifice (time, energy, etc). I have teammates around the world who are putting in the effort to bring something new to life so it's important to me to show up for them & keep the team unblocked.