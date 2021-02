15 imágenes que muestran el frío extremo que hace en Texas

Millones de personas carecían de electricidad este miércoles en Texas, la capital energética de Estados Unidos, y enfrentaban además cortes de agua cuando una inusual tormenta de invierno azotaba el sureste del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió alertas y advertencias de tormenta para más de 100 millones de estadounidenses, desde el sureño Texas hasta el estado de Maryland, en la costa este.

El NWS indicó que la tormenta, en su avance hacia el noreste, traería hielo, aguanieve y nieve intensa a algunas zonas de Texas, Luisiana, Arkansas y Misisipi, donde se pueden registrar más cortes de energía y daños a los árboles, además de volver peligrosas las carreteras.

El NWS agregó que la masa de aire del Ártico estaba comenzando a perder fuerza en esta área desacostumbrada a un frío tan extremo, pero que sin embargo aún se espera que las temperaturas gélidas continúen.

"Las temperaturas se mantendrán entre 20 y 35°F (1 y -6°C) grados por debajo de lo normal a lo largo de las llanuras centrales, del valle de Misisipi y de la parte baja de los Grandes Lagos", indicó el NWS.

Se han reportado más de 20 muertes relacionadas con las tormentas invernales desde que el clima frío arreció la semana pasada.

Aquí algunas imágenes del frío extremo.

Shocking! Turn up the volume!



Pipes busted from freezing. (Denton, Texas)

Please, If you are in Texas and you have not done so, let a couple of faucets drip until the freeze is over! #TexasFreeze #Texas #Denton pic.twitter.com/PE9Fy9jv7w — Anas Alhajji (@anasalhajji) February 15, 2021

This is how cold it is at my Apartment.



As a Texan, yes, I'm certainly not built for this. I don't even care. pic.twitter.com/FMt8imglJp — (@ThomasBlackGG) February 16, 2021

Don’t walk on the highway. It is too dangerous. Drivers could lose control and hit you. #ATXtraffic #txdotwx pic.twitter.com/3XDSWCd0XM — TxDOT Austin (@TxDOTAustin) February 16, 2021

Can confirm my hot tub is frozen. pic.twitter.com/wOvqQW8XJC — A. Money (@amalaz95) February 15, 2021

hey from me and my LITERAL FROZEN TOILET pic.twitter.com/gvu5hHjYG3 — molls! DM IF UNF (@gldencherry_) February 15, 2021

Sympathies from Houston. It's terrible here pic.twitter.com/JKY1jn6BIg — Beau (@PastureSociety) February 16, 2021

My dog’s water bowl inside my kitchen lit up with a flashlight. No rolling blackouts. Zero electrons since 2am last night, almost 24hrs. Frozen pipes. Houston Texas. Why not in the federal grid? Why so underprepared #ERCOT #texaspoweroutage #TexasFreeze pic.twitter.com/o22YqfzxsN — UnEdumacatedJo (@UnedumacatedJo) February 16, 2021

Water stored in the bathtub froze solid last night. That's how it's going in Dallas. pic.twitter.com/cJdUMDT6pN — Brandon Friedman (@BFriedmanDC) February 16, 2021

please appreciate this photo of my dad standing on top of our frozen pool in dallas, measuring the thickness of the ice with a tape measure #DallasWeather #dfw pic.twitter.com/DanZ9fpRjc — diana (@xdianarose) February 17, 2021

Damn never thought about this.



Pro tip compliments of my neighbors: if your water is shut off or pipes are frozen, fill your bath tub with snow and use the water for your toilets



To all my northern friends, don’t judge us. We are learning the hard way pic.twitter.com/dg69dU1mbE — I HONOR VETERANS (@veterans_i) February 17, 2021

Cientos de miles de residentes de la metrópolis tejana de Houston están sufriendo tanto de cortes de luz como de agua.

"La presión del agua es muy baja", tuiteó el alcalde de Houston, Sylvester Turner. "Por favor no dejen el grifo abierto para evitar que las tuberías estallen".

David Hernández, de 38 años, pasó la noche en una iglesia de Houston con otras personas que huyeron de sus hogares.

"Mi auto se quedó varado y yo estaba tratando de dormir en el auto, pero hacía demasiado frío", dijo Hernández. "Los líquidos de mi coche se estaban convirtiendo en hielo, así que era como dormir en una caja de hielo".

"Tenía que venir aquí", dijo. "No tenía elección".

Derrick Maxwell llegó a la iglesia con su pareja Ariel Edward, su bebé y otros familiares.

"Hacía demasiado frío para estar en casa sin comida ni agua", dijo Maxwell. "No podíamos cocinar, por eso vinimos aquí".

Las compañías eléctricas de Texas implementaron apagones regulados para evitar el sobrecargo de las redes cuando los residentes encendieran la calefacción.

De acuerdo a PowerOutage.us, más de 2,7 millones de clientes estaban sin electricidad para la tarde del miércoles en Texas, el único de los 48 estados continentales del país que tiene su propia red eléctrica independiente.

Beto O'Rourke, un ex candidato presidencial demócrata de Texas, dijo al canal MSNBC que la situación es "peor de lo que se está escuchando".

"La gente ha pasado días sin electricidad", aseguró. "Están sufriendo". "La capital energética de América del Norte no es capaz de proporcionar la energía necesaria para calentar y alimentar los hogares de las personas que viven en este gran estado", agregó O'Rourke. "Estamos cerca de ser un estado fallido en Texas".

Austin Energy, la compañía eléctrica local en una ciudad de 950.000 residentes, dijo que casi 200.000 clientes estaban sin electricidad.

La compañía de energía publicó ubicaciones de "centros de calentamiento" instalados en las escuelas de la zona.

Mientras las compañías eléctricas se esfuerzan en restablecer la energía, el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom reanudó los vuelos el miércoles después de una pausa de dos días debido a la nevada.

Jeff Zients, el coordinador de la respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, dijo que el frío está afectando la entrega y distribución de las vacunas contra el covid-19.

"Hay ciertas partes del país, Texas entre ellas, donde los sitios de vacunación están cerrados", dijo Zients, pidiéndoles extender su horario de trabajo cuando reabran.

Hasta ahora, muchas muertes relacionadas con el clima habían sido ocasionadas por accidentes de tránsito, pero la policía de Houston informó que una mujer y una niña murieron por intoxicación por monóxido de carbono, porque se habían metido en un coche con el motor en marcha dentro de un garaje para poder mantenerse calientes.

Un hombre en Luisiana murió al golpearse la cabeza después de resbalar en el hielo, y un niño de Tennessee de 10 años falleció cuando él y su hermana de seis años cayeron a través del hielo que cubría la superficie de un estanque el domingo.

La tormenta invernal generó además al menos cuatro tornados, según Weather.com, incluido uno en la costa de Carolina del Norte el lunes por la noche, que mató al menos a tres personas e hirió a otras 10.

Al otro lado de la frontera sur, las autoridades mexicanas dijeron que seis personas murieron a causa del frío.