¿CÓMO HAN ALTERADO LAS DECISIONES POSTERIORES EL DERECHO AL ABORTO EN ESTADOS UNIDOS?

<p> Blackmun todavía estaba en el tribunal en 1992, cuando escuchó el caso de <strong>Planned Parenthood vs. Casey,</strong> una imputación a las leyes de aborto en Pensilvania, las cuales incluían un periodo de espera de 24 horas. El tribunal con tendencia conservadora sorpresivamente ratificó el derecho al aborto, al tiempo que facilitó que los estados impusieran regulaciones.</p> <p> Tres jueces conservadores —Sandra Day O’Connor, Anthony M. Kennedy y David H. Souter— fueron los coautores de la principal opinión en el fallo 5-4: “El<strong> derecho de la mujer de interrumpir su embarazo</strong> antes de la viabilidad es el principio más fundamental de Roe vs. Wade. Es una ley y un componente de libertad a los que no podemos renunciar”.</p> <p> Ninguna de las partes en el tema del aborto quedó satisfecha con el fallo. Desde entonces, los estados conservadores han reducido gradualmente los derechos a abortar con leyes que han desatado muchas más impugnaciones legales, incluyendo una reciente ley en Texas que prohíbe la mayoría de los abortos después de la sexta semana de gestación.</p>