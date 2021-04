Accidente mortal en Texas en auto de Tesla sin conductor

Dos personas murieron este sábado por la noche en el accidente de un vehículo Tesla que circulaba sin nadie al volante en el condado de Harris (Texas, EE.UU.), informaron las autoridades.

Uno de los fallecidos estaba en el asiento del pasajero y otro en el asiento de atrás y las autoridades aseguraron este domingo que tienen "el 99,9 %" de certeza de que "nadie conducía el vehículo en el momento del impacto".

El Tesla se estrelló contra un árbol en una curva a alta velocidad en el condado de Harris, al norte de Houston, y los bomberos necesitaron cuatro horas para apagar el incendio.

Los investigadores están intentando determinar si se desplegaron los "airbags" y si el vehículo tenía activada la conducción asistida, un sistema de asistencia inteligente que Tesla comercializa como "piloto automático" o "Autopilot".

“Authorities used 32000 gallons of water to extinguish the flames b/c the vehicle’s batteries kept reigniting...deputies had to call ⁦@Tesla⁩ to ask them how to put out the fire in the battery”



