Acción de Gracias. Pese a advertencias, millones viajaron en EU

Pese a las advertencias de las autoridades sanitarias, millones de estadounidenses han viajado estos días por todo el país para celebrar este jueves el día de Acción de Gracias, en medio de la preocupación de que los casos de covid-19 puedan dispararse aún más.

Sin embargo, se prevé que más de 50 millones de personas se hayan desplazado en estas fiestas, las más populares de EU, para ver a familiares y amigos.

HOLIDAY TRAVEL SURGE: Tens of millions of Americans are hitting the road or taking to the skies ahead of Thanksgiving.



More than four million holidays travelers have passed through TSA checkpoints -- the most since March.@krisvancleave has the latest pic.twitter.com/yEdqZqRh54