El equipo de futbol americano conocido como PATS México causó controversia en redes sociales tras las declaraciones de algunos de sus integrantes sobre el cuerpo de las mujeres.

A través del video publicado en la cuenta del equipo, cerca de 9 jugadores utilizaron la plataforma de TikTok para sumarse al trend ‘somos’ que busca que los usuarios se presenten y digan una característica de su personalidad u ocupación.

Sin embargo, los futbolistas comenzaron la grabación con las palabras “somos jugadores de americano” y continuaron con comentarios que en redes sociales catalogaron como “ofensivos” y “gorfofóbicos” contra las mujeres.

“Las gordas deberían ir con cebolla y cilantro, no top y falda”, “no nos gustan las gordas pende…”, “Obviamente el físico importa, no vamos a andar con un rotoplas”, “El tinaco va arriba de mi casa no arriba de mí”, “las gordas pagan doble en la entrada a nuestro partidos”, expresaron los jóvenes.

Hace unos días, unos jugadores de Pats México subieron este video cuando venían regresando de un partido.

El Club Pats México ya emitió un comunicado en su página de Facebook, pero aún no están claras las medidas o sanciones que aplicarán para que no se vuelva a repetir. pic.twitter.com/qP3RqDYmrC — Queen of Lesbiville 🏳️‍🌈👑 (@LesbiQueen) May 21, 2024

¿Qué dijeron los directivos del equipo?

Tras la polémica en redes sociales, los directivos de PATS México lanzaron un comunicado para esclarecer la situación, donde señalaron que “se tomaron las medidas correspondientes contra los responsables”.

Sin embargo, el oficio no especifica si los jugadores fueron suspendidos por ejercer comentarios “ofensivos” y algunos usuarios señalaron que “ojala los expulsen” por no representar los valores del equipo.

“Tenemos que enseñarle a los jugadores que cuando salen a un evento deportivo o en su vida diaria representan los valores de un club”, comentaron.

Al respecto, PATS México aseguró que son un equipo con equidad de género y que incluso, el mayor porcentaje de su matrícula está conformada por mujeres.

“Cabe mencionar que el 60% de la la comunidad son del género femenino y participan en todas nuestras modalidades”, informaron.

¿Qué es PATS México?

PATS México es una organización deportiva de diferentes modalidades con equipos considerados como ‘Baby’ para jugadores de 4 a 8 años, ‘infantil’ para deportistas de 8 a 12 años y ‘flag’ para personas de 18 a 50 años de edad.

Su sede se ubica en la alcaldía Tlalpan en Ciudad de México y tienen como filosofía impulsar la práctica del futbol americano.

“Promover, impulsar y fomentar la práctica del Football Americano en TODAS sus modalidades, concentrando a diversos sectores público, privado y social, así como, a organismos y asociaciones del Deporte Nacional”, señalaron.