Acusan a hombre en EU por explosión en fiesta de revelación de sexo

Un hombre en New Hampshire, en Estados Unidos, enfrenta cargos judiciales por llevar a cabo una explosión en una fiesta de revelación de sexo de bebé, que se sintió como un pequeño sismo en la región de Kingston.

La fiesta se llevó a cabo el pasado 20 de abril después de las 19:00 horas en una cantera de la empresa Torromeo Industries.

Mientras la revelación se realizaba en la cantera, los habitantes que se encontraban a más de 40 kilómetros de distancia pudieron escuchar y sentir la explosión.

Debido a que la detonación se sintió como un pequeño, algunos vecinos llamaron al Departamento de Policía local. Los oficiales lograron ubicar que el origen de la explosión se encontraba en el número 18 de Dorre Road, en el terreno de Torromeo Industries.

En el sitio, los agentes encontraron 36 kilos de tannerita, una sustancia altamente explosiva que se usa en la prácticas de amas. El hombre usó los explosivos y polvo de color azul para revelar el sexo de un bebé.

El organizador, identificado como Anthony Spinelli, y los invitados, indicaron a la Policía que creyeron que la cantera era un lugar seguro para la explosión.

Someone in New Hampshire detonated 80 POUNDS of explosives as part of a gender-reveal party. It has left cracks in the foundations of nearby homes.

