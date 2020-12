Afroamericana muere de Covid tras denunciar racismo en el hospital

Una doctora afroamericana murió de Covid después de denunciar en un video que era víctima de racismo en el hospital donde se encontraba internada.

La mujer, identificada como la doctora Susan Moore de 54 años, utilizó su cuenta de Facebook para contar su experiencia con el coronavirus a inicios de diciembre.

Dijo que había sido ingresada a un hospital de Indianápolis y que se le suministró dos rondas de Remdesivir, un medicamento utilizado para acelerar la recuperación de los pacientes enfermos por Covid-19.

Sin embargo, tras una semana de haber sido diagnosticada, su condición no mejoraba y sus síntomas eran cada vez peores, tenía dificultades para respirar y dolores intensos en el cuello.

“Me dolía mucho el cuello, me dolía mucho. Estaba aplastada. El médico me hizo sentir como si fuera una adicta a las drogas y sabía que yo era un médico”, dijo la mujer.

Moore reveló que la estaban descuidando y maltratando, sospechaba que la razón era su raza.

Cuando pidió otra ronda de Remdesivir para controlar sus síntomas, el médico le dijo que no le daría otra o cualquier otro medicamento que pidiera ya que no calificaba para recibir tratamientos antes que otros pacientes y no se sentía cómodo atendiendola.

La mujer de 54 años también señaló que el médico le dijo que debía “irse a su casa” de inmediato.

“Así es como mueren los negros. Cuando los mandas a casa y no saben cómo luchar por sí mismos”.

Más adelante en su video, Moore declaró que había consultado a un defensor de pacientes para que fuera transferida a otro hospital, hecho que no sucedió.

De hecho, la condición de la doctora empeoró y fue hasta que un escaneo de su cuello mostró una nueva inflamación y acumulación de líquidos en sus pulmones que le suministraron nuevas rondas de medicamentos.

“Tienes que demostrar que tienes algo malo para poder recibir el medicamento. Si fuera blanca, no tendría que pasar por esto”, dijo.

Las autoridades del hospital pusieron a su disposición un técnico y una enfermera de raza negra para que la atendieran poco después de publicar el clip en redes sociales.

Cuando sus síntomas mejoraron, Moore fue dada de alta, pero en menos de 12 horas su condición volvió a recaer y presentó fiebre alta, presión arterial baja y frecuencia cardíaca rápida.

Fue ingresada a otro centro médico donde fue conectada a un respirador; murió dos semanas después de ser diagnosticada.

Luego de viralizarse el video y darse a conocer que Susan Moore falleció a los pocos días por Covid, los internautas e incluso personal médico expresaron su preocupación y enojo por la negligencia médica y el imperante racismo en medio de una pandemia que no discrimina a nadie por su color de piel, nacionalidad e incluso por la edad.

“El Covid se llevó a la Dra Susan Moore. El sistema fue cómplice de su desaparición”, escribió en redes sociales la doctora Carmen Brown, obstetra y defensora de la equidad en la salud.

Uno de los trabajadores de relaciones públicas de la institución médica en la que murió Moore dijo que no podía dar declaraciones al respecto, pero que el hospital está “comprometido con la equidad y la reducción de las disparidades raciales en la atención médica”.

