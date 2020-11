Agencia federal de EU da luz verde a la transición de poder a Biden

La agencia federal Administración General de Servicios de EE.UU. (GSA, en inglés), certificó este lunes la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, un trámite necesario para que el mandatario electo pueda tener acceso a recursos clave para lllevar a cabo la transición para gobernar.

La administradora de la GSA, Emily Murphy, escribió una carta a Biden en la que señaló había determinado que el demócrata pueda acceder a "los recursos post-electorales" para iniciar la transición.

Biden anunció este lunes al equipo de seguridad nacional y de exteriores de su futuro Gabinete, entre los que figuran Antony Blinken, como secretario de Estado y el cubanoestadounidense Alejandro Mayorkas como titular del Departamento de Seguridad Nacional.

#Breaking: GSA’s Emily Murphy signs off and says the transition can begin, per @KristenhCNN pic.twitter.com/S6YKKQBrQR