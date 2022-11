Alertan por fuertes tornados en partes del sur de Estados Unidos

Meteorólogos advirtieron de la posibilidad de fuertes tornados que podrían abarcar grandes distancias en algunas partes del sur de Estados Unidos el martes, así como lluvias torrenciales y granizo del tamaño de pelotas de tenis.

Más de 25 millones de personas estarán en riesgo mientras el poderoso sistema de tormentas del martes se desplaza por una región que se extiende desde el este de Texas hasta Indiana y Georgia. El Centro Nacional de Predicción de Tormentas informó que las ciudades afectadas podrían incluir Nueva Orleans; Memphis y Nashville, Tennessee, y Birmingham, Alabama.

Partes de Luisiana y Mississippi tendrán el mayor riesgo de tormentas fuertes el martes por la tarde y la noche, con la posibilidad de que el clima severo continúe hasta el miércoles y se traslade a Alabama.

Major severe weather event is expected today across the Southern tier of the US. Tornadoes, very large hail & severe damaging wind gusts are likely across the Lower to Mid Mississippi Valley into the Mid South and South. Do YOU have a severe weather plan? https://t.co/qhaeFwanm7 pic.twitter.com/yHIQ6ZAKNe