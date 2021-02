AMLO seguirá sin usar cubrebocas y retomará sus giras tras covid

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que pese a haberse contagiado de covid-19, retomará esta misma semana sus giras por el país y seguirá sin usar cubrebocas porque ya no contagia tras superar la enfermedad, ni tampoco hará obligatorio su uso.

"No (usaré el cubrebocas ), no. Ahora, de acuerdo a lo que plantearon los médicos, ya no contagio", argumentó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

López Obrador, que reapareció en público este lunes tras vencer al coronavirus, dijo que, pese a que el propio subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha dicho que incluso las personas que sean vacunadas contra covid-19 deben usar cubrebocas, él no lo hará.

Sin embargo, dijo "respetar mucho" las recomendaciones del funcionario e indicó que se contagió de la enfermedad porque "le tocó" y porque no ha recibido ninguna vacuna.

"¿Por qué me contagié? Porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado; me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó", afirmó.