Angelina Jolie visita la Casa Blanca para denunciar la violencia machista

La actriz estadounidensevisitó este miércoles lapara pedir que se aprueben varias reformas destinadas a combatir la violencia machista en Estados Unidos.

Un día después de mantener reuniones en el Congreso estadounidense, Jolie llegó a la Casa Blanca para reunirse con algunos responsables del Gobierno del presidente Joe Biden y aprovechó para visitar la sala de prensa y hacer unas breves declaraciones a los periodistas.

Jolie subrayó la necesidad de "invertir" más esfuerzos en educación y prevención, para fomentar el desarrollo de "familias saludables" y atajar la violencia contra mujeres y niños.

Angelina Jolie visits the @WhiteHouse press briefing room this morning, ahead of her meetings on reauthorizing the Violence Against Women Act. pic.twitter.com/5AXsXYtQ0l