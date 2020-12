Arrestan a hombre de San Francisco por no usar cubrebocas en avión

Un hombre originario de San Francisco fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, en Utah, por negarse a usar cubrebocas en un vuelo.

La detención se realizó el pasado 25 de noviembre, un día antes del Día de Acción de Gracias, en un avión operado por Delta Air Lines.

Joshua Colby Council abordó el vuelo 1363 de Delta con destino a la ciudad de San Francisco, después de las 23:00 horas. Sin embargo, al pasar por el último filtro de acceso, ignoró las órdenes de las autoridades de utilizar un cubrebocas.

El pasajero, de 44 años de edad, logró acceder hasta el avión y se sentó en su asiento, sin ningún tipo de protección.

Los miembros de la tripulación, el capitán y hasta un gerente de la aerolínea Delta se acercaron al hombre para exhortarlo a ponerse el cubrebocas. Las mascarillas son obligatorias en los vuelos para disminuir el riesgo de propagación del Covid-19.

No obstante, Joshua alegó que por razones que no podía revelar no usaría el cubrebocas en el vuelo hacia San Francisco.

La tripulación le notificó que debía abandonar el avión si no usaba la mascarilla, pero el pasajero también se negó a salir. Por la insistencia del viajero, el personal de seguridad del aeropuerto de Salt Lake City subió a la aeronave.

Ante su resistencia de bajar, los policías desalojaron a todos los pasajeros del Airbus A220 y luego arrestaron a Joshua por el delito de alteración del orden público.

El vuelo de Delta sufrió un retraso de más de 40 minutos. Por su parte, el hombre permaneció arrestado en una cárcel de Salt Lake City pero fue liberado a la mañana siguiente, según información de la prisión del condado. No obstante, deberá presentarse a una audiencia en la Corte.

