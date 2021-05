Arrestan a hombre por viajar en asiento trasero de Tesla en California

Un hombre fue detenido por la Policía de Tránsito de California por viajar en el asiento trasero de un vehículo Tesla, el cual cuenta con un sistema de conducción autónoma.

El automovilista fue arrestado el pasado 11 de mayo en la Interestatal 80, en la zona de la bahía de San Francisco, según indicó en Facebook la división Golden Gate de la Policía de Tránsito.

Las autoridades recibieron al 911 varios reportes de automovilistas que denunciaban que un Tesla Model 3 circulaba por la Interestatal 80 con un hombre en el asiento trasero y sin una persona frente al volante.

Algunas personas que circulaban sobre la autopista filmaron al hombre que viajaba en el asiento trasero. El automovilista incluso sonrió y saludó a las cámaras que lo grababan.

Luego de que los usuarios compartieron las imágenes en redes sociales, la división Golden Gate aseguró que estaban investigando las denuncias.

Un día después, los oficiales de tránsito confirmaron que el automovilista, identificado como Param Sharma, de 25 años de edad, fue arrestado por un agente que comprobó que ninguna persona se encontraba en el asiento del conductor del vehículo Tesla.

This guy’s been seen riding in back of this ⁦@Tesla⁩ with his foot on wheel on the Bay Bridge, I-80 & across region. ⁦@CHP_GoldenGate⁩ investigating. No evidence of ⁦@MagicofRahat⁩ or Knight Rider hiding-in-seat trickery. ⁦@instagram⁩ : @paressadalycity pic.twitter.com/y30gBGOaN1