Art of Black Miami, una ventana a la diversidad cultural de las artes visuales

La Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami (GMCVB por sus siglas en inglés) aumenta las oportunidades para mostrar la rica historia cultural y el patrimonio diverso del Gran Miami y Miami Beach al iniciar la programación cultural de Art of Black Miami para la temporada artística 2022. Lanzado oficialmente en 2014, el Departamento de Turismo y Desarrollo Multicultural (MTDD) del GMCVB desarrolló Art of Black Miami como una plataforma de marketing y promoción del destino de 365 días que muestra las artes visuales y los artistas a nivel local, nacional e internacional celebrando la Diáspora Negra.

"La programación de Art of Black Miami ha continuado expandiéndose en los últimos ocho años", comentó David Whitaker, presidente y CEO de GMCVB. "El programa, que posiciona aún más al Gran Miami y Miami Beach como un destino multicultural líder e inspirador, celebra el talento único desarrollado en nuestra comunidad y establece una plataforma para que los artistas exhiban sus habilidades mientras obtienen una valiosa exposición".

Los eventos para la próxima temporada artística se llevarán a cabo a través de iniciativas de arte curadas coordinadas por organizaciones de arte locales, galerías y espacios en los vecindarios de Historic Overtown, Little Haiti, Little Havana, Opa-locka, North Miami, Design District, Downtown Miami, South Dade y Miami Beach. Las festividades comenzarán el 16 de noviembre con GMCVB Coffee & Conversation presentando Miami Arts, Culture & Heritage Months. Los presentadores, John Copeland, director de Turismo Cultural, y Petra Brennan, directora de mejoramiento de negocios turísticos compartirán actualizaciones, noticias e información sobre Miami Art Week 2022 y cómo el GMCVB está alentando a los visitantes y residentes por igual a explorar todo lo que Greater Miami y Miami Beach tienen para ofrecer.

"Art of Black Miami honra el espíritu de Miami Art Week al dar a conocer a artistas locales extremadamente talentosos y diversos", declaró Connie Kinnard, vicepresidenta senior del Departamento de Turismo y Desarrollo Multicultural de GMCVB. "La comunidad artística global tiene sus ojos puestos en el Gran Miami y Miami Beach, lo que nos brinda la oportunidad de mostrar la diversidad cultural de nuestros artistas, organizaciones y galerías que celebran nuestros vecindarios y comunidades durante todo el año. Este 2022, damos la bienvenida a visitantes y residentes a nuestros eventos presenciales, proponiendo una sólida gama de artistas que expresan su creatividad a través de diferentes medios, mostrando historias que hacen que nuestras comunidades sean excepcionalmente hermosas ".

La marca Art of Black Miami se ha convertido en una potencia cultural con destacados artistas negros de Miami como Marcus Blake, Addonis Parker y Purvis Young, junto con otros artistas influyentes y prometedores de la comunidad. El año pasado, el GMCVB amplió la plataforma con la introducción de la Art of Black Miami Podcast Series, ofreciendo un espacio para que los artistas con sede en Miami lideren conversaciones interesantes sobre cómo su estilo de trabajo está representado e influenciado por el paisaje único de Miami.

Los eventos Art of Black Miami de este año continúan elevando el nivel del programa, con artistas de todo Estados Unidos, el Caribe, América Latina y otras partes del mundo, con exposiciones curadas, actuaciones, charlas de artistas, películas, eventos emergentes y revelaciones de murales. Para obtener más información sobre Art of Black Miami, visite ArtofBlackMiami.com.

A continuación el detalle de algunos eventos adicionales de Art of Black Miami 2022.

DOWNTOWN

Ancestral Ground presentado por Peter London Global Dance Company y Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County

Celebrando su décima temporada en el Adrienne Arsht Center of Performing Arts del condado de Miami-Dade, Peter London Global Dance Company presenta un electrizante concierto de danza único en su tipo titulado Ancestral Ground. La actuación contará con una magnífica variedad de voces coreografiadas y cargadas de ferocidad de New-Kids-on-the-Block e innovación más allá de cualquier límite. Los principales coreógrafos multiétnicos de Miami muestran la rica herencia multicultural de la comunidad global de la ciudad en una colorida explosión de estilo afrocaribeño y latino, imbuido de energía espiritual, mientras chisporrotea con el calor de Miami y el agua dulce. Los 12 emocionantes bailarines están empoderados con virtuosismo técnico y pasión dramática, incomparables en su capacidad única para ejecutar con facilidad. Actuaciones en danza afro-diáspora, danza contemporánea y moderna, ballet clásico y contemporáneo, funk urbano, jazz, danza latina y hip-hop.

28 de diciembre al 31 de diciembre de 2022

Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County

1300 Biscayne Blvd.

Del 28 de diciembre al 30 de diciembre de 2022, el espectáculo será a las 7:30 p.m. y el 31 de diciembre de 2022, el espectáculo será a las 2 p.m.

Admisión: $53 USD www.arshtcenter.org

DISTRITO DEL DISEÑO

Prizm Art Fair 2022 VERNACULAR À LA MODE

Celebrando su 10º aniversario, Prizm presenta Vernacular À la Mode con presentaciones de galerías y artistas selectos que exploran cómo los modos vernáculos de creación artística originados en contextos africanos globales han influido en el cultivo de la práctica artística en todo el mundo. Este programa holístico incluirá cuatro secciones: Prizm Panels, Prizm Perform,

Prizm Film, Prizm Preview y Prizm Art Fair en general, exhibiendo artistas internacionales de África y la diáspora africana global. Los artistas representarán lugares globales como Angola, Barbados, Sudáfrica, Kenia, Mozambique, Martinica, Noruega, Portugal, San Martín, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, el Reino Unido y más.

29 de noviembre al 4 de diciembre de 2022

29 de noviembre de 12 p.m. a 4 p.m. – Prizm Preview – Design District – 4220 North Miami Ave.

30 de noviembre de 5 p.m. a 9 p.m. – Vista previa de Prizm – Little Haiti Cultural Center

Charla del panel Prizm Little Haiti Cultural Center

2121 NE 59th Terraza

30 de noviembre de 11 a.m. a 4 p.m.

2 de diciembre de 11 a.m. a 4. p.m.

Horario: 10 a.m. – 6 p.m.

Admisión: $20 - $50 USD www.Prizm.art

HISTORIC OVERTOWN

Point Comfort Art Fair and Show 2022

Hampton Art Lovers presenta Point Comfort Art Fair + Show en Historic Overtown, en el Historic Ward Rooming House and Gardens. Point Comfort Art Fair + Show comprende una exposición de arte e Indaba Lounge Series y es una experiencia panorámica de arte, conversaciones y vibraciones que presentan el arte de Basil Watson, Brandon Clark, Tiffany Glenn, Nathalie Jolivert, Phil Shing, Musa Hixon, Chris Clark, Tommy the Animator y Judy Bowman. La Indaba Lounge Series de Point Comfort reúne a las personas en una conversación a través del arte y la música. La palabra "Indaba" es swahili para "reunirse" o "reunión de grandes mentes". Este año, en colaboración con el Miami Museum of Contemporary Art of the African Diaspora (Miami MoCAAD), Hampton Art Lovers organizará una charla y la develación de murales moderada por el profesor de derecho de la UM Charlton Copeland, nieto de un estibador de Nueva Orleans.

27 de noviembre al 6 de diciembre de 2022

27 de noviembre de 4 p.m. a 6 p.m.

Conversación creativa y develación de mural

1° de diciembre de 3 p.m. a 6 p.m.

Preview de prensa

1° de diciembre de 8 p.m. a 11 p.m.

Recepción de Bienvenida – RSVP requerida

Indaba Lounge Series

2 de diciembre de 6 p.m a 8 p.m.

3 de diciembre de 3 p.m. a 5 p.m. y de 6 p.m. a 8 p.m.

3 de diciembre de 8 p.m. a 11 p.m. (Recepción de clausura)

4 de diciembre de 12 p.m. a 4 p.m.

Historic Ward Rooming House

249 N.W.9th St.

Horario: de 12 p.m. a 6 p.m., jueves–domingo.

Entrada: Gratuita www.pointcomfortart.com

Miami MoCAAD Soul Basel inicia Conversación Creativa y presentación de murales

Miami MoCAAD está encontrando formas nuevas e ingeniosas de combinar arte, tecnología y el uso de historias orales para su experiencia de arte digital inmersivo durante Art of Black Miami. La organización ha encargado al artista y nativo de Overtown, Reginald O'Neal, crear un mural en el costado del edificio #1416 de Black Longshoreman de Miami en Historic Overtown. Además, los residentes y visitantes tendrán la oportunidad de escanear un código QR y escuchar las contribuciones que ILA #1416 ha hecho a través de sus entrevistas de historia oral. En conjunto con Mural Unveiling Miamii, MoCAAD será anfitrión de una conversación creativa, organizada con Hampton Art Lovers en el Historic Ward Rooming House el viernes 27 de noviembre, de 4 p.m. a 7 p.m. El evento será moderado por el profesor de derecho de la UM Charlton Copeland, nieto de un estibador de Nueva Orleans.

27 de Noviembre de 2022

Historic Ward Rooming House

249 NW 9th St.

Lugar de inauguración del mural:

816 NW 2nd Ave.

De 4 p.m. a 7 p.m.

Admisión: Gratuita – Presencial y virtual RSVP requerido a través de www.Eventbrite.com

Art Beat Miami

Art Beat Miami celebra el noveno año de su exposición anual de la feria de arte que muestra las obras de más de 30 artistas locales, internacionales y reconocidas celebridades y emergentes durante Miami Art Week / la temporada de arte de Miami en varios lugares del condado de Miami-Dade. La galería de Art Beat Miami estará disponible de forma presencial del 1 al 4 de diciembre y en línea desde el 1° de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023.

30 de noviembre a 4 de diciembre de 2022

Brightline Miami Central Station

600 NW 1st Ave.

Joseph Caleb Center

5400 NW 22nd Ave.

30 de noviembre desde el mediodía hasta las 3 p.m.

Fiesta de preestreno (Caleb Center)

1° de diciembre, de 5 p.m. a 7 p.m.

Fiesta de preestreno – (Brightline Miami)

2 de diciembre de 6 p.m. a 10 p.m.

Conversación con los artistas (Brightline Miami)

3 de diciembre de 12 p.m. a 2 p.m.

Chefs of the Caribbean Celebrity Brunch (Brightline Miami)

4 de diciembre de 4 p.m. a 6 p.m.

Sew Artsy (Art on the Catwalk)

Lyric Theater

819 NW 2nd Ave.

Entrada: Gratuita y con boleto www.Artbeatmiami.com

LIBERTY CITY

Le Art Noir, Diversity in Color

Le Art Noir, Diversity in Color está de vuelta y para su segundo año presenta una explosión de arte, cultura y entretenimiento que invita a la reflexión. El evento presenta a más artistas y expande sus alas culturales para explorar la influencia de la moda, incluidos los desfiles de diseñadores innovadores, además del regreso de su programa de divulgación educativa con la comunidad más amplia de Miami. Le Art Noir, que tiene lugar durante Art Basel Miami Beach, es una colaboración multicultural única de artistas y creativos de todo el mundo que destaca colecciones innovadoras que representan el "Arte de los tiempos" al centrarse en temas actuales que tienen belleza visual y evocan una conexión emocional.

1° de diciembre

African Heritage Cultural Arts Center

6161 NW 22nd Ave.

De 7 p.m. a 10 p.m.

Admisión: $75- $120 USD leartnoir.com

LITTLE HAITI

The Art of An Athlete

The Art of an Athlete de Maxwell Pearce, una superestrella de los Harlem Globetrotter, refleja vibrantes obras de medios mixtos texturizados que exploran la diversidad dentro del atletismo negro y celebran las habilidades individuales de los atletas para hacer más que lanzar, disparar y anotar.

Impulsado por una entrevista en vivo profundamente inapropiada con presentadores de televisión de Alabama en 2020 donde percibió un trasfondo racista, Pearce canalizó la reacción extrema y los mensajes racistas que recibió en una celebración artística de las habilidades de los atletas negros para dar forma a su narrativa más allá de sus carreras en los deportes. Sus esculturas de técnica mixta, cada una de las cuales ofrece múltiples puntos de vista, mantienen referencias históricas y contemporáneas a través de inspiraciones como Wilma Rudolph y Serena Williams, al mismo tiempo que transportan al público a través del espacio y el tiempo a un momento cultural específico de cada atleta. Además, Pearce tiene la intención de que sus obras actúen para involucrar a la sociedad a reflexionar sobre el significado, el material y el movimiento que hace eco de su trabajo de compromiso cívico.

2 de diciembre al 4 de diciembre

N’Namdi Gallery en Little Haiti

6505 N.E. 2nd Ave.

Noche de apertura: 2 de diciembre de 6 p.m. a 10 p.m.

Abierto al público el 3 y 4 de diciembre de 12 p.m. a 10 p.m.

Entrada: Gratuita www.theartofanathlete.com

LITTLE HAVANA

10th Annual Umbrellas of Little Havana Art Festival

Umbrellas of Little Havana Art Festival es una celebración cultural de las artes, con artistas locales que utilizan una variedad de medios y géneros que se reúnen para celebrar las artes en el sur de la Florida durante las festividades anuales de Art Basel. A lo largo de los años, el festival ha creado grandes asociaciones comunitarias que promueven la inclusión, junto con su relación con Miami Lighthouse for the Blind. Como exhibiciones de arte hay increíbles y coloridas sombrillas pintadas a mano. Este año se presentarán 25 nuevos diseños en el festival. El Umbrellas of Little Havana Art Festival es un festival familiar que atrae a visitantes locales e internacionales cada año.

2 de diciembre al 4 de diciembre de 10 a.m. a 5 p.m.

Futurama 1637 SW 8 St.

Entrada: Gratuita www.Instagram.com/umbrellasoflittlehavana

MIAMI BEACH

Art UnRestricted at MUSE Art Fair

Art UnRestricted, una exposición en MUSE Art Fair, es la cuarta edición de MUSE que refleja la diversidad y el talento sobresaliente de nuestra comunidad local y global. Con la ausencia de límites geográficos, MUSE tiene como objetivo cultivar la conversación, la conexión y un sentimiento de comunidad dentro del mundo del arte global. Cuenta con una mezcla ecléctica de pinturas, fotografías y esculturas de artistas negros, hispanos, caribeños, africanos y mujeres que residen en todo Estados Unidos y en el extranjero.

30 de noviembre al 4 de diciembre

Kimpton Angler's Hotel 660 Washington Ave.

30 de noviembre de 4 p.m. a 8 p.m.

1° de diciembre al 3 de diciembre de 11 a.m. a 8 p.m.

4 de diciembre de 11 a.m. a 5 p.m.

Entrada: Gratuita www.museartfair.com

13th Annual CADA Panel Discussion on Contemporary African Diaspora Art

El 13th Annual CADA Panel Discussion on Contemporary African Diaspora Art está compuesto por un panel de innovadores del arte, curadores globales, artistas de renombre y líderes contribuyentes, que discuten el estado actual del mercado del arte contemporáneo de la diáspora africana. Los panelistas de este año incluirán a la galardonada periodista, Julie Walker; el artista y profesor de arte de la Nova Southeastern University, Kandy López; el escultor jamaicano, Basil Watson; el Embajador Cultural de la U.S.V.I., Myron Jackson; Darwin Guard, presidente de la Fundación para el Desarrollo Cultural de Santa Lucía; Jarvis Dubois, del Smithsonian Museum of American Art y Marie Vickles, directora de educación del Pérez Art Museum Miami. El panel de discusión también se transmitirá simultáneamente en vivo en Facebook, Clubhouse y YouTube.

4 de diciembre de 12 p.m. a 3 p.m.

Art Deco Museum

1001 Ocean Drive

Entrada: Gratuita www.cada.us

NORTH MIAMI

Didier William: Nou Kite Tout Sa Dèyè

La mayor retrospectiva de la carrera de Didier William. Traducido como "Hemos dejado eso atrás", la muestra presenta una mirada en profundidad a la carrera y la memoria del artista criado en North Miami en el mismo vecindario donde una vez creció. Curada por Ph.D. Erica Moiah James, la exposición contará con más de 40 obras que abarcan múltiples medios, incluidas algunas de sus pinturas más recientes. Complementando el trabajo pintado y hablando de la estrecha relación de la pintura y la impresión en la práctica de William, hay nuevos dibujos y libros del artista. La muestra también incluye la primera escultura monumental de William: un cuerpo de madera de 12 pies de altura emblemático de una columna religiosa presente en los rituales de adoración haitianos. The Museum of Contemporary Art (MOCA) también presentará Art on the Plaza, "To What Lengths" de Chire "VantaBlack" Regans, hasta el 20 de enero de 2023, así como "Kanaval" de Leah Gordon hasta el 16 de abril de 2023.

Hasta el 16 de abril de 2023

1° de diciembre de 6 p.m. a 8 p.m. – Recepción VIP

1° de diciembre de 8 p.m. a 10 p.m. – Recepción abierta al público

3 de diciembre a las 11 a.m. – Gira dirigida por artistas y curador

The Museum of Contemporary Art (MOCA)

770 NE 125th St.

Admisión: $0-$10 USD www.mocanomi.org

OPA-LOCKA

The Art of Transformation Presents:

This Here Place: Africa and the Global Diaspora

A Beautiful Human Love

AfriKin Art 2022: The Beautyful Ones Are Not Yet Born

The Art of Transformation es un evento de cinco días y abarca dos cuadras en el corazón de Opa-locka, coincidirá con Art Basel Miami Beach 2022. El evento contará con tres exposiciones de arte increíblemente especiales. El primero es This Here Place: Africa and the Global Diaspora, que está inspirado en una cita de la novela de Toni Morrison "Beloved", donde Morrison describe la pesadilla de la esclavitud y pide una reinvención del pasado y un abrazo de una realidad futura infundida de amor. La exposición, que reúne a seis artistas internacionales de la colección de Opa-locka Development Corporation, incluidos los maestros africanos Abdoulaye Konaté de

Malí, el senegalés Viyé Diba y Barthélémy Toguo de Camerún, está curada por el sudafricano Tumelo Mosaka. A Beautiful Human Love, se basa en la carta a la humanidad titulada "La Belle Amour Humaine", que fue escrita por Jacques Stephen Alexis de Haití en 1957. Inspiró la novela de Lyonel Trouillot con el mismo nombre. A Beautiful Human Love presenta fragmentos de la historia del arte haitiano a través de los wo/men, la estilística y los movimientos que han dado forma a la estética de esta gran nación caribeña. La exposición participa en la celebración del cumpleaños número 100 de Alexis y está curada por el haitiano estadounidense Jean Jacques Alexis, hijo del autor. La tercera exposición está curada y presentada por Alfonso D'Niscio Brooks de AFRIKIN® y se titula: The Beautyful Ones Are Not Yet Born, un juego de palabras con el título de la novela de Ayi Kwei Armah, que presenta una variedad de artistas internacionales, emergentes y aclamados de media carrera del escenario mundial. Los artistas reunidos en esta exposición han desafiado su alteridad para entrar en la historia del arte convencional. Los paneles de discusión, conferencias y presentaciones curadas proporcionan un sitio para la inmersión en una nueva forma de entender cómo lo que tenemos en común es mucho mayor que lo que nos divide. Las conferencias inician conversaciones sobre temas de política y estética y los temas que resuenan en la era contemporánea.

1° de diciembre al 4 de diciembre

1° de diciembre de 7 p.m. a 9 p.m. – Proyección de películas

2 de diciembre de 7 p.m. a 9 p.m. – Curatorial panel

3 de diciembre de 7 p.m. a 9 p.m. – Mujeres negras y liderazgo

4 de diciembre de 7 p.m. a 9 p.m. – Presentación de baile

The ARC (Arts & Recreation Center)

675 Ali Baba Ave.

Horario: de 11 a.m. a 10 p.m.

Entrada: Gratuita

Olcdc.org www.Art.afrikin.org

SOUTH DADE

ARTZ 305

ARTZ 305, es una nueva experiencia de arte contemporáneo, exhibida durante Art Basel en el Homestead-Miami Speedway, del 2 al 3 de diciembre de 2022. Este evento destacará las artes, la música, la cultura, la comida y la familia, ofreciendo una plataforma única para mostrar las dinámicas obras de arte y la rica cultura del área de South Dade.

2 de diciembre al 4 de diciembre

One Ralph Sanchez Speedway Blvd.

Homestead, FL 33035 www.ARTZ305.COM

