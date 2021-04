Asiático de 61 años es brutalmente golpeado en la cabeza en Nueva York

Un hombre asiático de 61 años se encuentra en estado crítico después de haber sido atacado brutalmente en la cabeza en el barrio Harlem de Nueva York.

De acuerdo con un video que se está haciendo viral en redes sociales y captado por las cámaras de vigilancia, el hombre de origen chino fue golpeado por la espalda, derribado al suelo y después pateado numerosas veces en la cabeza mientras caminaba por la calle con un carrito lleno de latas y botellas de reciclaje.

El hombre identificado como Yao Pa Ma fue trasladado de urgencias al Hospital de Harlem tras ser encontrado en el suelo. A su llegada, fue inducido a un coma médico.

Según reportes del Departamento de Policía de Nueva York, se iniciaron las investigación pertinentes para encontrar al sospechoso.

En una publicación hecha en Twitter, las autoridades publicaron imágenes más claras del sospechoso dentro de un minisuper cercano al lugar del araque para que los residentes ayuden a localizarlo.

El hombre vestía una gorra de béisbol roja con negro, una chamarra oscura, pantalones a juego y tenis blancos.

Poco después se informó que el sospechoso fue arrestado y que este ataque se suma a sus 15 arrestos previos por crímenes comentidos desde 1988. Ahora senfrentará a cardos de asalto con intención criminal.

Hasta los últimos reportes, Yao Pa Mo se encontraba en el hospital en estado crítico, pero estable.

If you have any info regarding Friday night’s horrific attack, at E. 125 and 3rd Ave, you are urged to call or DM @NYPDTips 1-800-577-TIPS. pic.twitter.com/wNrCAuEdeu

La esposa de la víctima, Baozhen Chen, le dijo a New York Daily News que ambos se habían mudado de China en 2018 y que él trabajaba como lavaplatos en un restaurante en Chinatown, pero debido a la pandemia, perdió su empleo y que se vio obligado a recolectar reciclables en la calle desde septiembre.

Para ayudar con los gastos médicos y apoyar a la familia, se comenzó una recaudación de fondos, la cual supera ya los $345 mil dólares.

En Twitter, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, calificó como “indignante” el ataque y dijo que encontrarán al sospechoso y será procesado “con todo el peso de la ley”.

New images from assault on Fri. April 23rd, approx. 8:20 PM, 3rd Ave & E. 125 St., when a male Asian, 61, was struck from behind causing him to fall to the ground; he was then kicked multiple times in the head Know him? Call 1-800-577-TIPS pic.twitter.com/GUm22S80B5