Asistente de vuelo causa caos en avión y provoca desviación en EU

Un asistente de vuelo fuera de servicio provocó que un avión se desviara de su ruta al causar caos en pleno viaje en Estados Unidos.

La aeronave de Delta Airlines despegó de Los Ángeles, California, con destino a Atlanta, Georgia. Sin embargo, el piloto tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Oklahoma City, en el estado de Oklahoma, por los disturbios de un hombre.

El sobrecargo se levantó de su asiento y tomó el altavoz del avión para pedirles que se abrocharan sus cinturones y se pusieran las máscaras de oxígeno porque podrían morir, lo que alarmó a las otras personas que viajaban en el avión.

Algunos pasajeros afirman que el sujeto trató de abrir la salida de emergencia mientras la aeronave estaba a más de 30 mil pies de altura, pero la aerolínea lo negó a medios locales.

El hombre fue identificado como Stephon Jamar Duncan, trabajador de Delta pero quien se encontraba descansando cuando ocurrieron los hechos.

Luego de tomar el control del altavoz del avión otro asistente de vuelo fue interceptado por un integrante de la tripulación del vuelo 1730. El trabajador respondió de forma agresiva contra los sobrecargos, por lo que el piloto y otros pasajeros tuvieron que intervenir para someterlo, aunque también fueron empujados.

Hi, guys! If you happen to see on the news tomorrow morning that there was an attempted hijacking on a Delta plane flying from LA to ATL… I was on that flight and yes, it was scary as hell. Yes, he phoned the pilot and started making demands and yes he told us we would die. pic.twitter.com/CJ8UKABvVH