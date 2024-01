¿Quieres mudarte a Estados Unidos en este 2024? Los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) incrementaron las tarifas para acelerar el procesamiento de los formularios que necesitarás en tu proceso de migrar y trabajar en el país.

El incremento en los precios entrará en vigor a partir del próximo 26 de febrero, así que todavía tienes algunas semanas para meter la solicitud de procesamiento prioritario para tus trámites a un precio menor.

La dependencia federal explicó que al incremento se debe a un ajuste por la inflación, luego de tres años sin cambios.

Además, USCIS precisó que el Departamento de Seguridad Nacional usará los ingresos para mejorar sus procesos y reducir los retrasos en el procesamiento de solicitudes.

El procesamiento prioritario permite reducir el tiempo de espera para obtener una aprobación o negación de la solicitud de un trámite migratorio ante los Servicios de Inmigración y Ciudadanía, como los permisos de trabajo. Sin embargo, pagar más no influirá en la decisión final.





¿Qué formularios para migrar a Estados Unidos suben de precio en 2024?





Formulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante





Se presenta ante USCIS para que un trabajador no inmigrante pueda ingresar a Estados Unidos temporalmente para laborar o recibir una capacitación, para las visas de empleo H-1B, H-2A, H-2B, H-3, L-1, O-1, O-2, P-1, P-1S, P-2, P-2S, P-3, P-3S, Q-1 o R-1.

También se puede enviar para pedir una extensión de estadía o cambio de estatus de las visas E-1, E-2, E3, H-1B1, TN o cualquiera de las anteriores.

Tarifa básica: 460 dólares.

Tarifa de procesamiento prioritario: pasa de mil 500 a mil 685 dólares para el estatus H-2B o R-1 y de 2 mil 500 a 2 mil 805 para todas las demás clasificaciones.





Formulario I-140, Petición para Trabajador Inmigrante Extranjero





Esta forma se presenta ante USCIS para pedir que un trabajador extranjero se convierta en residente permanente legal en Estados Unidos.

Tarifa básica: 700 dólares.

Tarifa de procesamiento prioritario: sube de 2 mil 500 a 2 mil 805 dólares.





Formulario I-539, Solicitud para Extender/Cambiar el Estatus de No Inmigrante





Este formulario se debe enviar para pedir una extensión de estadía de un extranjero no inmigrante o cambiar su estatus. También se presenta para no inmigrantes con visa F y M que quieran reinstalarse y para personas que quieren obtener el estatus de no inmigrante V.

Tarifa básica: 370 dólares.

Tarifa de procesamiento prioritario: aumenta de mil 750 a mil 965 dólares.





Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo





Se puede presentar para pedir una autorización de empleo y solicitar el Documento de Autorización de Empleo para laborar legalmente en Estados Unidos.

Tarifa básica: 410 dólares.

Tarifa de procesamiento prioritario: incrementa de mil 500 a mil 685 dólares.