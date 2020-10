'Baja la bandera', familia mexicana es víctima de racismo en Estados Unidos

Jessica Zambrano, residente de New Hanover en Carolina del Norte, denunció que su familia fue víctima de racismo, pues recibieron una carta anónima y amenazante por correo.

Mediante una publicación en Facebook, la estadounidense explicó que está casada con un mexicano y que por esa razón tienen una bandera de México en su pórtico.

La carta anónima que recibieron les exigió quitar la bandera mexicana que ondeaba frente a su casa, pero con mensajes de odio, abiertamente racistas:

Zambrano, nerviosa por la seguridad de sus cuatro hijos, denunció el hecho ante el Sheriff.

La nacida en Hawái dijo al medio estadounidense 6 Wect News que su esposo nació en México y llegó a Estados Unidos cuando tenía 20 años. Pero ahora es un ciudadano naturalizado.

Jessica Zambrano considera que las acciones y comentarios de los líderes políticos en los últimos cuatro años han “vertido gasolina sobre lo que ya era un fuego ardiendo”. Los grupos extremistas sienten validadas sus creencias, anota.

Ella, como para la mayoría de estadounidenses, sostienen que su país es grande por la diversidad de gente que lo habita.

“Esta persona y aquellos como ella no representan a la mayoría de verdaderos estadounidenses. El apoyo que recibimos de nuestros amigos y familiares nos dio paz. Nos dio esperanza de que un día, habrá un lugar donde un comportamiento como este no exista. Donde nuestros hijos no se sentirán amenazados por el color de su piel, de dónde vinieron, el idioma que eligen hablar en público, o simplemente por quiénes son”, escribió.