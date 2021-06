Bartender de Florida se convierte en ‘héroe’ al salvar a clienta de acosador

Un bartender de Florida se está haciendo viral en las redes sociales por haber salvado a una comensal que estaba siendo acosada por otro cliente.

De acuerdo con los informes, el empleado notó que una mujer y su acompañante, que se encontraban en la barra esperando ser atendidas, estaba siendo acosada por otro cliente.

La mujer, llamada Trinity, compartió el gesto del empleado del lugar a través de sus redes sociales y explicó que ella y su amiga comenzaron a sentirse incómodas por el comportamiento incómodo de otro cliente que se encontraba cerca de ellas.

Trinity escribió “Este hombre me estaba acosando y a mí amiga y el camarero me pasó esta nota actuando como si fuera mi recibo de pago”.

Junto a la explicación, la mujer adjuntó una foto del bartender, vestido con una camisa hawaiana y detrás de la barra, entregándole una nota en lugar de un ticket en el portapapeles.

En la nota se alcanza a leer “Si este tipo te está molestando, pon tu cola de caballo en el otro hombro y haré que se quite. Él me está dando escalofríos”.

Junto a la foto y su explicación de lo sucedido, Trinity alabó el apoyo que le brindó el bartender diciendo “Fíjate en el tipo de barman que todos necesitan”.

Luego de haber compartido la nota y haber contextualizado la situación con la foto, la mujer hizo que el empleado de la barra, identificado como Max Gutiérrez, se hiciera viral en las redes.

Gutiérrez se convirtió en una sensación de internet ya que había alejado al acosador diciéndole que “se alejara de estas chicas que claramente no están interesadas”, a lo que el cliente le contestó “eso fue un poco agresivo”.

Finalmente el camarero le contestó “bueno, estás coqueteando agresivamente con ellas y necesitas irte”. El hombre en cuestión fue expulsado del bar.

En las siguientes publicaciones de Twitter, Trinity dijo que hizo que el bartender posara con la nota como forma de agradecimiento.

