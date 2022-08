Bella Hadid, Emily Ratajkowski y Ashley Graham, entre las musas del calendario Pirelli 2023

Para el calendario Pirelli 2023, que se ha convertido en todo un evento artístico y de la moda, la fotógrafa australiana Emma Summerton se ha dejado inspirar por sus "musas", que estarán encarnadas por famosas como Karlie Kloss y Bella Hadid, las modelos con curvas Ashley Graham y Precious y Lauren Wasser, que perdió ambas piernas por un shock tóxico provocado por un tampón.

Para esta 49 edición se eligió a Summerton, conocida entre otras cosas por colaborar durante años con la revista de moda Vogue y haber retratado a estrellas como Rihanna o George Clooney, y que es la quinta mujer que se pone tras el objetivo para firmar el prestigioso calendario.

El título del calendario Pirelli 2023 de Emma Summerton es "Love Letters to the Muse" (Cartas de amor a las musas) y contará con algunas de las modelos más destacadas del mundo fotografiadas en Nueva York y Londres para representar a las "musas, personajes imaginarios y arquetípicos personajes que inspiraron a la fotógrafa a lo largo de su vida", explicó la empresa de neumáticos.

"Desde el principio de mi viaje con la fotografía, siempre me ha movido el quién es la mujer que aparece en mi imagen.¿De dónde viene? ¿Adónde quiere ir? ¿A quién ama? ¿Cómo ama? ¿Qué la impulsa? ¿Cómo se imagina a sí misma en el mundo? ¿Cómo se convierte en la imaginación de sí misma? Primero me hago estas preguntas a mí mismo y luego las proyecto en la historia que intento contar o en la emoción que espero transmitir", explicó la fotógrafa en una nota.

La intención, añade, "es inspirar al espectador para que abra su mente y sueñe conmigo"

Pero la fotógrafa, en varias entrevistas que ha concedido explicó que el calendario también habla de "inclusividad" pues además de las bellezas canónicas se han elegido a modelos que también representan formas diferentes de belleza.

Karlie Kloss behind the scenes for the 2023 Pirelli Calendar.

