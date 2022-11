Binance se retracta; renuncia a su intención de comprar a FTX.com

La plataforma de criptomonedas Binance, que anunció el martes su intención de comprar a su rival FTX.com que atraviesa dificultades, informó este miércoles que finalmente renuncia a la transacción. Luego de auditar las operaciones de FTX, "decidimos no continuar la operación de adquisición de FTX.com", explicó Binance en un tuit que menciona informaciones de prensa sobre una mala gestión de fondos de clientes e investigaciones iniciadas por las autoridades estadounidenses.

BREAKING: Bitcoin now down 13.5%, trading at $15,800.