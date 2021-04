Caitlyn Jenner se postulará a gobernadora de California

La exestrella olímpica y miembro del clan Kardashian, Caitlyn Jenner, anunció el viernes que presentó los documentos para postularse a la gobernación de California, en un intento por convertirse en la primera transgénero estadounidense en acceder a un cargo político de alto perfil.

Our campaign will be powered by everyday Californians who deserve leadership that is accountable to them, not the special interests in Sacramento.

